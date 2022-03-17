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日本福島縣外海規模7.3強震 已知1死88傷

2022/3/17 03:32
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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本東北地區福島縣外海16日晚間發生規模7.3強震，觀測到最大震度6強。截至17日凌晨3時，已知這起強震造成1人死亡，至少88人受傷。

日本放送協會（NHK）報導，日本時間16日晚上11時36分（台灣晚間10時36分），日本東北地區觀測到規模7.3強震，震央在福島縣外海，地震深度60公里。觀測到最大震度6強的地區有宮城縣的登米市與藏王町、福島縣的相馬市、南相馬市、國見町。

NHK自行統計顯示，截至17日凌晨3時（台灣時間凌晨2時），這起強震造成1人死亡、至少88人受傷。其中，宮城縣44人、福島縣29人受傷在醫院接受治療。

強震發生後，日本氣象廳對宮城縣、福島縣沿岸發布海嘯注意報（海嘯高度1公尺以下）。凌晨2時14分左右，宮城縣石卷港觀測到30公分高的海嘯。宮城縣仙台港凌晨1時46分觀測到20公分高的海嘯、宮城縣石卷市鮎川凌晨1時41分觀測到10公分高的海嘯。

福島縣相馬港凌晨3時15分觀測到20公分高的海嘯、福島縣磐城市小名濱港凌晨0時36分觀測到數公分微弱海嘯。

日本氣象廳表示，因地而異，可能會有比觀測到的海嘯更大的海嘯抵達，呼籲民眾遠離海岸或河口附近。（編輯：陳正健）1110317

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