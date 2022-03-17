俄侵烏Day21 美估俄軍陣亡逾7000人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第4週，俄軍仍維持襲擾基輔、準備切斷整個第聶伯河以東烏軍的作戰態勢，不過美國預估俄軍陣亡已超過7000人。

● 北面戰線 戰鬥集中於基輔近郊

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭。「紐約時報」指出，北面戰線部分，最近幾天在烏克蘭首都基輔附近的戰事大多侷限於西側、西北側的城郊，包含距市中心約16公里的伊爾平（Irpin）、布查（Bucha）等處。

俄軍15日以飛彈空襲基輔多個近郊，擊中至少3處住宅大樓，1處地鐵入口及附近1個市場，是最近幾天基輔及周邊所遭遇最重大的攻擊。

● 南、東兩面 俄軍續朝關鍵要城推進

南面戰線方面，俄軍恢復朝尼古拉耶夫（Mykolaiv）、克利福洛（Kryvyi）推進的攻勢；尼古拉耶夫烏國南部造船重鎮，克利福洛則是中部第聶伯羅州的要城。

俄軍另朝南部大城札波羅熱（Zaporizhzhia）推進，很可能想從第聶伯河（Dnieper River）兩岸對札波羅熱封鎖。

東面戰線方面，俄軍與烏東親俄民兵奪得更多土地後已把戰線進一步前推。第2大城哈爾科夫（Kharkiv）東南方小鎮伊久姆（Izium）連日來都有激戰，俄軍沒能攻下伊久姆後選擇繞過，繼續朝西直撲關鍵目標、中部大城第聶伯羅（Dnipro）

● 美估俄陣亡逾7000人 戰力瀕難以為繼

美國情報單位估計，俄軍入侵以來陣亡人數已超過7000人，相當於二戰時美軍進攻硫磺島1個月的犧牲人數。

美方的估計是透過分析新聞、衛星影像、細查網路上一些交戰影片以及俄烏雙方的數字彙整，例如美國軍方與情報人員可從一輛俄軍戰甲車所能搭載的人數，對照遭反戰車飛彈擊中時的損害程度推估死傷。

但不願具名的美方官員們仍審慎表示，估計與實情可能仍有出入。烏克蘭稱俄軍陣亡超過1萬3500人，俄國國防部前一次公布的數字僅稱498人陣亡。

五角大廈官員表示，一支部隊若傷亡達10%就難以繼續作戰相關任務。若按俄國投入15萬兵力侵烏來看，7000多人陣亡再加約1萬4000到2萬1000人受傷，確實已到侵烏戰力難以持續的臨界。

● 傳亞速營第2號人物遭俄軍擊斃

另據一些外媒披露，烏克蘭部隊裡極右民族主義的亞速營（Azov battalion），第2把交椅克拉弗成柯（Nikolai Kravchenko）已於遭重重包圍的南部港市馬立波（Mariupol）遭俄軍擊斃。

報導引述亞速營指揮官、同時也是克拉弗成柯至友畢列茨基（Andrei Biletsky）的社媒貼文：「昨天，我的親密戰友、民族英雄、奮鬥同志兼史學與科學家克拉弗成柯，已在戰鬥中陣亡。」但相關消息未獲西方甚至俄國主流媒體轉載。（譯者：陳亦偉）1110317