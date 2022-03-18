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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭7/300

波士尼亞欲加入北約遭俄羅斯大使威脅 美批第三方沒發言權

2022/3/18 21:50（3/18 22:45 更新）
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俄羅斯駐塞拉耶佛大使卡拉布霍夫（前）日前對波士尼亞-赫塞哥維納有意加入北約進行隱晦的威脅，美國18日譴責他的「危險」言論。（圖取自facebook.com/rusembbih）
俄羅斯駐塞拉耶佛大使卡拉布霍夫（前）日前對波士尼亞-赫塞哥維納有意加入北約進行隱晦的威脅，美國18日譴責他的「危險」言論。（圖取自facebook.com/rusembbih）
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（中央社塞拉耶佛18日綜合外電報導）俄羅斯駐波士尼亞大使日前對波國有意加入北大西洋公約組織（NATO）進行隱晦的威脅，美國今天譴責該大使的「危險」言論。

自1990年代的內戰造成約10萬人喪生以來，波士尼亞一直呈現種族分裂的局面。這個巴爾幹國家目前由穆斯林、克羅埃西亞人和塞爾維亞人3方領袖輪流擔任總統，克羅埃西亞人和穆斯林領袖支持加入北約，塞爾維亞人領袖則表示支持軍事中立。

本週稍早，俄羅斯駐塞拉耶佛大使卡拉布霍夫（Igor Kalabukhov）表示，如果波士尼亞加入西方軍事聯盟，俄羅斯可能會有「反應」，他並提及莫斯科入侵烏克蘭一事。

他說：「如果（波士尼亞）選擇成為任何組織的成員，那是它的內部事務。但還有一件事，那就是我們的反應。」

「在烏克蘭的事例中，我們的展示一如預期。若有威脅，我們會做出反應。」

美國駐波士尼亞大使館17日抨擊俄方的「威脅」，稱這番言論「危險、不負責任且不可接受」。

大使館在推特發文稱：「北約與主權國家之間的安全事務安排，第三方沒有發言權。」

「波士尼亞-赫塞哥維納（Bosnia and Herzegovina）採取必要措施，要在這個歐洲-大西洋國家團體中享有一席之地時，我們會繼續堅定地與它站在一起。」

自從波士尼亞塞爾維亞人領袖、克里姆林宮的盟友多迪克（Milorad Dodik）威脅要分裂以來，近幾個月，波士尼亞恐陷入動盪的憂懼升高。

去年12月，多迪克啟動塞族退出波士尼亞聯合部隊以及司法和稅收體系的程序，引發各方對該國可能分裂或爆發新衝突的擔憂。

多迪克採取行動前曾赴莫斯科，且顯然得到塞爾維亞人傳統盟友俄羅斯的默許和支持。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110318

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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