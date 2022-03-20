印度日本高峰會 聚焦印太穩定與烏克蘭局勢

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（中央社記者林行健新德里20日專電）日本首相岸田文雄上任後昨天首次訪問印度，並與總理莫迪舉行高峰會。莫迪與岸田文雄談及烏克蘭戰事、印太區域的和平穩定，以及印度與日本的經貿合作。

岸田文雄昨天下午抵達新德里訪問2天，與莫迪（Narendra Modi）召開第14屆印度日本年度高峰會議，並見證多項合作文件的簽署；這是岸田文雄上任後首次對印度的官方訪問。

根據印度外交部在會後公布的聯合聲明，兩位領袖對烏克蘭的衝突、人道危機及核子設施安全表示「嚴重關切」，他們評估戰火對印太區域的影響，並表示會採取步驟共同協助因應烏克蘭人道危機。

俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，3個多星期以來，300多萬烏克蘭難民逃到國外，超過1000萬烏克蘭民眾流離失所。

聯合聲明未譴責任何一方，但強調現今全球秩序是建立在聯合國憲章、國際法與對國家主權及領土完整的尊重之上，呼籲相關方面立即終止暴力，回歸以外交及對話方式解決歧見。

根據聲明，莫迪與岸田文雄重申印度與日本之間的「特殊戰略與全球夥伴關係」，同意共同努力維護世界的和平、穩定與繁榮。

兩人強調世界各國應以和平方式、依據國際法處理爭議，而非訴諸恫嚇、武力或任何單方面改變現狀的嘗試。

為此，兩人重申打造「自由與開放」印度太平洋區域的願景，表達願深化安全與防衛合作的意願，承諾兩國將繼續進行包括代號達摩衛士（Dharma Guardian）與馬拉巴爾（Malabar）在內的雙邊及多邊聯合軍事演習。

莫迪與岸田文雄提到東海與南海的海上秩序挑戰，強調「非軍事化」與「自我克制」的重要性；聯合聲明雖未點名任何國家，但明顯是針對過去10多年間在南海造島部署軍事設施及頻繁侵擾東海的中國。

兩人也呼籲南海相關各國徹底且有效落實2002年「南海共同行為宣言」（DOC），盼見各方早日完成「南海行為準則」（COC）的協商，並顧及未參與協商國家的權益與利益。

聯合聲明也提及北韓試射彈道飛彈、阿富汗人道危機、恐怖主義威脅、緬甸政治危機、氣候變遷及抗疫合作等其他議題。

另方面，莫迪與岸田文雄見證6項合作協議與備忘錄的簽署，範圍涵蓋網路安全、發展計畫貸款、全面經濟夥伴關係協定條文修訂、廢水管理、產業競爭力路線圖和永續都市發展合作等。

在峰會上，兩人也宣布清潔能源夥伴關係、5兆日圓（約419.4億美元）投資目標及印度東北區域永續發展倡議等其他合作面向。（編輯：郭中翰）1110320