制裁攪亂俄航班 越南旅行社龍頭暫停接待俄遊客

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）俄羅斯揮軍烏克蘭，許多西方國家相繼對俄國發動制裁，往來俄國的國際航班受衝擊，越南一家主營俄羅斯客群的龍頭旅行社近日決定暫停接待俄國旅客來越南玩。

越南網（Vietnam net）報導，Anex Vietnam旅行社副總裁裴國代（Bui Quoc Dai）表示，美國與部分歐洲國家對俄羅斯祭出制裁後，俄國政府建議航空公司限制國際往來航班，Anex Vietnam只好暫停接待俄國遊客。

裴國代指出，Anex Vietnam從俄羅斯包了一架飛機18日從金蘭（Cam Ranh）將最後300名俄國遊客接走以後，初步將至少暫停接待俄國遊客直至3月28日，希望到時候進出俄羅斯的航班可以恢復。

他表示，在俄烏戰爭爆發後，來越南的俄國旅客人數自2月底以來大幅下滑。

裴國代說，他們公司自去年12月開始在疫苗護照架構下接待俄羅斯旅客，迄今共迎接將近6000名俄國旅客來越南旅行，但他坦言，旅行社因旅客人數不足以支撐包機而蒙受虧損。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，俄羅斯聯邦航空運輸署先前建議，旗下擁有向外國公司租賃並有在國外註冊飛機的俄羅斯航空公司自3月6日起暫停出境航班，理由是在西方制裁下，飛機被扣留的風險很高。

專攻俄國與東歐市場的越南旅行社業者也提醒，盧布貶值將衝擊越南旅遊市場。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情爆發之前，越南2019年接待超過64萬名俄羅斯遊客，俄國是越南第6大旅客來源國，次於中國、韓國、日本、台灣、美國。（編輯：周永捷）1110321