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烏克蘭人逃離戰爭 巴西提供臨時避難所

2022/3/23 08:24
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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）自俄烏戰爭爆發以來，已有超過1100名烏克蘭人抵達巴西。巴西巴拉納州的烏克蘭社區城市總動員，發起援助烏克蘭行動，為戰爭中的難民提供臨時避難所。

31名烏克蘭人在巴西浸信會社會行動協會（ABASC）協助下18日抵達巴西，協會除了為這群男女老少提供食宿外，並將安排他們前往巴拉納州（Paraná）內陸城市瓜拉普亞瓦（Guarapuava）和普魯登托波利斯（Prudentopolis）。

普魯登托波利斯是巴西最大的烏克蘭社區城市，約80%的人口是烏克蘭後裔，除了葡萄牙語外，共同官方語言是烏克蘭語。普魯登托波利斯也是烏克蘭城市特諾皮爾（Ternopil）的姊妹市。

普魯登托波利斯市政府在俄烏戰爭爆發後即加入巴西—烏克蘭人道主義委員會（Humanitas Brasil-Ucrânia），與巴西公共當局闡明解決方案，尋求保障移民的居留權利。

普魯登托波利斯市長史塔德勒（Osnei Stadler）說：「現在對我們的烏克蘭兄弟來說是一個艱難時期，所以我們將在普魯登托波利斯提供一個臨時避難所，許多家庭和公司表示願意合作，除了在經濟上提供幫助外，還能夠為難民提供庇護。」

史塔德勒相信，烏克蘭移民能夠以更多知識為普魯登托波利斯出做出貢獻，提高兩地人民的生活品質。

根據巴西聯邦警察的數據，自2月24日俄烏戰爭爆發以來，已有超過1100名烏克蘭人抵達巴西，其中13人獲得人道主義簽證，1人被歸類為難民，另有1人申請難民身分。

巴西外交部、司法和公共安全部3日發布一項法令，規定為烏克蘭公民和受俄烏戰爭影響或流離失所的無國籍人，授予6個月的臨時簽證和用於人道主義目的的2年居留許可。

外交部指出，持人道主義臨時簽證入境巴西的烏克蘭人，之後可以申請轉換為居留許可，成為正式移民，在與巴西人平等的基礎上，獲得所有公共服務和社會福利，但不包括特殊社會救助或促進社會融合計畫。

根據聯合國難民署（UNHCR）的數據，已有超過350萬人因戰爭離開烏克蘭，這些難民中的大多數前往波蘭等鄰國。

難民署的數據還顯示，烏克蘭境內有650萬人流離失所，因戰爭不得不離開家園，但沒有越過邊界。（編輯：馮昭）1110323

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