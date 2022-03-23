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美法院裁決 中國中興通訊得結束5年緩刑

2022/3/23 16:18（3/23 16:32 更新）
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圖為中興通訊上海研發中心。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國法院今天裁定，應允許中國的中興通訊（ZTE Corp）結束2017年認罪以來的5年緩刑期。

中興通訊因違法向伊朗與北韓輸送美國技術，2017年認罪後接受緩刑，今天正是緩刑期的最後1天。

德州聯邦地方法官金凱德（Ed Kinkeade）做出裁決的消息傳出後，中興通訊在深圳與香港股市都暫停交易，當地時間23日下午1時復牌後，在港交所創下2004年12月掛牌以來的單日最大漲幅；在深交所則上漲10%，來到3月10日以來的高點。

中興通訊曾被控違反緩刑規定，串謀以簽證詐欺的方式，將中國公民帶到美國的中興通訊公司進行研究。

根據去年3月公布的起訴書，中興通訊前研究主管余建軍與喬治亞理工學院（Georgia Institute of Technology）某教授涉嫌共謀，至少從2014至2018年，以喬治亞理工學院的J-1簽證將中國公民帶到美國，在中興通訊進行研究。

雖然中興通訊在簽證案中未遭到指控，但德州法院上週就詐欺指控舉行聆訊，因為該指控可能違反中興通訊的緩刑規定。

法官今天認為余建軍的行為需負法律責任，但他決定不對中興通訊採取進一步行動。中興通訊的緩刑期已達最高限制，中興通訊也說，其遭到的罰款也已達最高限制。

中興通訊2017年認罪時，向美國支付了8.92億美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1110323

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