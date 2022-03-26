沖繩疫情似回溫 日本病毒株替換恐掀新一波疫情

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本COVID-19疫情前景未明，沖繩縣近期新增病例較上週同日增加，每10萬人口染疫數已躍居全境之冠；另外，日本境內病毒株將替換為Omicron變異株亞變種BA.2，恐掀新一波疫情。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增7440例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，只比上週六減少4例，幾乎維持相同水準，另新增18例死亡病例。

東京都截至26日止的一週平均單日新增病例數6274.9例，是前一週約80.2%。至於重症患者數，東京都較25日減少3人，總數35人。

沖繩時報報導，沖繩縣25日新增825例確診病例，較上週五增加207例，截至24日止的一週內，每10萬人口染疫數以310.88人居日本全境第2名，是繼1月28日排日本第3名以來，時隔約兩個月疫情再度惡化。

截至25日止一週內新增確診病例數，是前一週的1.14倍，沖繩縣政府醫療技監糸數公說，如果染疫數再這樣增加的話，「有可能成為第7波疫情的開始」。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增879例確診病例，較上週六增加77例，連兩天新增病例都在800多例，至今累計病例數11萬8005例。

值得關注的是，沖繩最近一週每10萬人新增染疫數已高達324.82人，躍居日本各地之冠，遠超過213.28人全國平均值；東京都以317.32人次之、埼玉縣以286.28人居第3名。

產經新聞報導，日本全境雖然從3月21日起重回無防疫限制生活，但目前正強化對可能到來的「第7波」疫情的警戒，主因日本目前主流病毒株逐漸被替換為傳染力更高的BA.2，預計4月底檢出比率將幾乎達到100%。

日本目前流行的Omicron變異株為BA.1，及表面棘蛋白有一處變異的BA.1.1，隨著疫情擴散，目前主流是BA.1.1。

負責分析Omicron變異株的東京大學病毒學副教授佐藤佳說，BA.1.1傳播力雖然稍高於BA.1，但兩者特性幾乎相同。另一方面，BA.2的棘蛋白核酸序列跟BA.1有很大不同，研判傳播力更強。

佐藤說，BA.2比BA.1.1傳播力更強，就像感染BA.2比率增加的國家疫情再度擴大一樣，「一旦人際流動在病毒株替換過程中變得頻繁，日本疫情也可能擴大」。

隨著境內防疫限制解除，日本人潮已重返街頭，外界憂慮一旦BA.2感染擴大引發新一波疫情時，染疫數字將更高於上一波的第6波疫情。

厚生勞動省專家組織會議主席、國立傳染病研究所所長脇田隆字談到病毒株替換為BA.2時說，應該會形成感染擴大的壓力，未來新增確診病例數有可能轉為再度增加。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110326