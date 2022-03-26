戴琪將加強施壓中國 路透：可能啟動新貿易調查

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（中央社台北26日電）美國貿易代表戴琪近日接受路透社採訪時說，美國正準備新的中國貿易政策，將更積極施壓北京。報導引述知情人士指，美國可能啟動301條款在內的新一輪貿易調查，恐致加徵關稅或禁運。

戴琪（Katherine Tai）本週接受路透社（Reuters）採訪表示，美國不會停止推動挑戰中國，促使她改革，「但我們不能再袖手旁觀，等中國做決定」。

她強調：「我們需要把規則翻到新的一頁。」

戴琪指，美國正準備新的中國貿易政策做法，強調會更積極施壓中國。她並未提供相關細節，但指華府需要新的、更有效率的工具，來捍衛經濟利益，強化對中國的競爭力。

報導引述知情人士指，美國可能對中國啟動新的貿易調查，而這恐導致對中國加徵關稅，甚至禁運。

報導指，美方正考慮對中國的行業補貼做法採取新一輪的301條款調查。美國前總統川普（Danald Trump）任內和中國大打貿易戰時，曾引用這項條款對中國數以千億美元計的商品加徵關稅。

報導又引述華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）資深顧問芮恩希（ William Reinsch）表示，拜登（Joe Biden）政府還可能引用1930年關稅法337條款，對中國違反智慧財產權保護的行為採取行動。這項條款授權美國海關禁止侵害美國專利的產品進口。

美國國會也考慮立法強化對商業機密的保護，並加快調查和排除程序。

報導表示，戴琪也以關注中國在新疆強迫勞動為由，指美國貿易代表署正對此制定第一個貿易戰略。

俄烏戰爭爆發後，美國為首的西方國家對俄羅斯祭出制裁。美國前高級貿易官員的葛里爾（Jamieson Greer）指，北京對戰爭的反應加劇了歐洲對中國日益高張的不安，並指西方對俄國的制裁，可能成為未來對中國採取行動的參照。

但戴琪強調，「一體適用」的做法不會奏效。她說，將兩個不同的國家、經濟體，不同的狀況混為一談，對美國而言是危險的。

戴琪上任美國貿易代表一年，一些美企高層對於美方懲罰中國的緩慢進度感到失望，而去年美國對中國商品貿易逆差達3553億美元（約新台幣10.1兆元），創2018年以來的新高。

報導指，戴琪承認在這方面的挫敗，並指美國過去一年解決了和其他國家的長期爭端，包括和歐盟及英國長達17年的飛機補貼，以及和日本4年的鋼鐵、鋁關稅爭議。

戴琪強調，這正是為了聚焦在中國造成的更大威脅。

美中的首階段貿易協議在2021年底到期，美方2月指中國並未履行增購2000億美元美國商品及服務的承諾。美國日前宣布對中國352項產品的關稅豁免，比先前納入考慮的549項要少。（編輯：沈朋達/楊昇儒）1110326