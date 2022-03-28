聯合國：俄烏戰爭至少造成1119名烏克蘭平民喪生

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（中央社蘇黎世27日綜合外電報導）據聯合國人權辦公室最新估計，自俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵行動迄今，至少1119名烏國平民在戰亂中喪生，另有1790人受傷。

自2月24日至3月26日的統計數據顯示，傷亡平民名單包括15名女童、32名男童，以及52名性別不詳的兒童。

聯國人權辦公室認為，在部分衝突嚴重的地區，傷亡報告較慢，另有許多報告仍待驗證，因此烏國的實際死亡人數將遠高於上述估計。

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該機構指出，在烏國被圍困的南部港市馬立波（Mariupol）、頓內茨克（Donetsk）地區的沃爾諾瓦哈（Volnovakha）、哈爾科夫（Kharkiv）地區的伊久姆（Izium）、盧甘斯克（Luhansk）地區的波帕斯納（Popasna）和魯別日諾耶（Rubizhne），以及蘇米（Sumy）地區的托斯提也納（Trostianets），平民傷亡狀況尤其慘烈。

據報告，多數平民傷亡皆是由大範圍爆炸性武器所造成，包括重型火砲、多管火箭系統、飛彈和空襲轟炸等。（譯者：施施）1110328