美新年度總預算 軍費增4%達23.3兆創新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國總統拜登提出2023會計年度政府預算，國防經費8130億美元（約新台幣23.3兆）創新高。五角大廈認為須應對中國威脅、俄國侵烏及強化核武戰力。圖為琉球嘉手納基地的美軍F-15戰機聯隊。中央社記者陳亦偉攝 111年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登今天提出高達5.8兆美元的2023會計年度政府預算案，國防經費8130億美元更創歷來新高。五角大廈認為須應對中國威脅、俄國侵烏及強化太空與核武戰力。

「紐約時報」、「華爾街日報」等美國媒體指出，拜登這份最新政府總預算的焦點包含顯著提高軍費、警方執法部門開支，另對企業與美國富人開徵更高稅率做為降低聯邦赤字一環。預算案淡化原本拜登力倡的擴大社福支出，轉為著墨國會中間派的領域。

拜登政府目前民調低迷，內有諸多施政項目在國會卡關、數十年僅見的高通膨，外有俄羅斯入侵烏克蘭。內外交迫讓自家民主黨人捨棄拜登當初一些雄心勃勃的改革願景，轉向一些更能討好選民的政策。

在今年10月1日開始的2023會計年度裡，拜登政府將國防支出從本會計年度的7820億美元，提高至8130億美元（約新台幣23.3兆），增幅達4%，幅度高於2022會計年度的1.6%增幅。新的預算裡含6.82億美元資助烏克蘭抵抗俄國。

若8130億美元的國防支出獲通過，將創美國軍費新高，但單一會計年度的增幅仍低於伊拉克、阿富汗戰爭期間一些年度。

民主黨高層大多讚揚拜登提高軍費，但黨內仍不乏雜音。參議院預算委員會主席的桑德斯（Bernie Sanders）就說：「美國的軍費已比排在我們後面11國的總和還多，真的不需要再如此大規模增加國防預算了。」

新的國防預算聚焦研發新的武器系統，特別要更新美軍陸海空三基的長程核彈。五角大廈審計長麥考德（Mike McCord）表示，若考量通膨因素，新會計年度的軍費增幅僅1.5%。

此外，因COVID-19疫情影響人員招募，美軍計畫20年來頭一遭將總兵力裁減至低於100萬人。現役部隊擬從目前的48萬5000人減至47萬3000人，連同國民兵與後備部隊瘦身，總兵力預計為99萬8500人。

新會計年度的預算尚需國會審議，通常仍會調整個別項目。分析家們表示不預期這份預算能在11月的期中選舉前通過。（譯者：陳亦偉）1110329