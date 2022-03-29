星馬攜手合作 FMA增設獎項表揚台星馬音樂人

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（中央社記者侯姿瑩新加坡29日專電）由新加坡音樂評論網站Freshmusic音樂誌創立的評選獎項，今年邁入第15屆，並首度與馬來西亞的「TAMA 台灣東協造音行動」攜手合作，增設3獎項表揚星馬及台灣的傑出音樂人。

Freshmusic Awards（簡稱FMA）線上年度評選今年邁入第15屆，是目前星馬地區少數僅存的中文音樂大獎。

Freshmusic音樂誌今天發布新聞稿表示，今年評選活動擴大陣容，除了Freshmusic音樂誌本身團隊，還有馬來西亞的「TAMA台灣東協造音行動」（簡稱TAMA）擔任協辦單位，是星馬兩地音樂組織首度合作進行FMA評選。

TAMA是由台灣文化部及駐馬來西亞台北經濟文化辦事處主辦，並由大馬音樂人及媒體人共同組成Roar Media團隊策劃執行的音樂組織，以促進台灣與東南亞音樂交流。

Freshmusic音樂誌負責人陳玉能表示，FMA自創辦以來，入圍作品有很高比例是來自台灣，觸及群眾則以新加坡、馬來西亞及台灣為主。這次跨國合作可為活動及入圍者取得更多曝光機會，也有助擴大評選視角。

TAMA負責人陳偉智指出，讓更多好音樂、不限風格地被看見，是彼此共識，更是促成這次合作的契機，「FMA今年增設3個區域性獎項，便是要創造契機，創造橋樑平台」。

他舉例，這次新增的專輯推薦及潛力之聲獎，完全沒有語言、種族等地域以外的規範，就是要讓樂迷深入發現星馬的好音樂。TAMA音樂大賞則是為了肯定台灣音樂人南向的努力，讓更多人知道東南亞市場仍有許多待挖掘潛能，「這市場的多元更是跨越語言和風格的疆界」。

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Freshmusic音樂誌指出，專輯推薦及潛力之聲獎將表彰星馬兩地全年最突出的專輯及展現音樂潛力的創作歌手與樂團。TAMA音樂大賞將透過大數據及東南亞各國策展人、產業代表的視角，選出在東南亞有傑出表現的台灣歌手或樂團。

第15屆Freshmusic Awards預計在4月19日、20日公布從去年發行的近1000張作品中選出的初選名單；正式入圍名單將於5月10日公布，隨後於6月24日舉行線上頒獎典禮。（編輯：高照芬）1110329