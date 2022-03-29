菲律賓拳王選總統民調落後：上帝指示我才會退選

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菲律賓退役拳王巴喬在總統大選民調落後。巴喬28日說，如果上帝做出指示，即使是選前一兩天，他會退選。圖為巴喬2021年10月1日登記參選總統畫面。（菲律賓外國記者協會提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年3月29日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉29日專電）菲律賓總統大選將於5月9日登場，退役拳王巴喬民調支持持續落後。巴喬昨天說，如果上帝做出指示，「即使是選前兩天或一天，我會退選」。

民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）2月下旬調查發現，6成選民青睞前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）當選下屆總統，巴喬（Manny Pacquiao）支持率排名第4，僅獲8%選民支持。

馬尼拉公報報導，巴喬昨天回覆記者提問時說：「你們知道曼尼巴喬是什麼人。我不會退出任何戰鬥，無論擂台內或擂台外。唯一能讓我決定不再繼續（競選）的事，是來自上帝的啟示。」

他表示，若上帝做出指示，「即使是選前兩天或一天，我會退選。如果上帝有指示，我會遵循」。

至於上帝如何給他指示，巴喬說：「你們可能會說我在撒謊，但我在大部分拳擊賽失利前，就夢到過了。」

他表示：「我在賽前告訴好幾個人，而發生的事跟我預見的完全一樣。不只一次，是無數次…，我想這就是你向上帝禱告時會發生的。祂會給你啟示、指示和徵兆。」

菲律賓是天主教國家，約8成民眾信奉天主教。

另一位總統候選人、馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）也以食指指向天空的「上帝至上」（God first）手勢聞名。

巴喬說，他角逐總統不為致富，而是為了幫助窮人。因此，若上帝做出指示，他就願意退選。（編輯：韋樞）1110329