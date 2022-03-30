東京大學推短期安置計畫 助烏克蘭學生與研究員

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（中央社東京30日綜合外電報導）因應俄羅斯入侵烏克蘭，日本東京大學決定針對在烏克蘭難以繼續學習及研究的學生與研究人員，啟動提供機票、生活費及宿舍等短期安置計畫，讓他們能在東京大學繼續學習及研究。

日本放送協會（NHK）報導，東京大學表示，援助對象包括受到俄國入侵烏克蘭影響、無法安全地繼續學業及研究的學生及研究人員，國籍不拘。

東京大學將公布各系所等單位能提供的計畫，並在審查是否符合申請者需求等事項後，由東京大學教師負責研究指導，原則上提供協助到2023年3月底止。

有關受理名額部分，校方目前設想最多可接受數十人申請，但也會視未來情勢發展彈性因應。

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在接受申請方時，東京大學將協助取得日本居留資格、支付機票費用、免費提供校內宿舍，也預計會提供最長為期一年、每個月約8萬日圓（約新台幣1萬8000元）生活補助金。校方原則上還會在日語課程及諮詢等方面給予協助。

東京大學將從今天起依序在官網公布相關科系及研究所等徵募要項，並開設用來協助這些學生及研究人員的「緊急人道支援基金」，呼籲各界共同協助。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1110330