美認「情報缺口」 高估俄攻擊力低估烏抵抗力

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（中央社華盛頓29日綜合外電報導）駐歐洲的美軍最高指揮官今天表示，俄羅斯對烏克蘭展開攻擊之前，美國情資蒐集「可能」出現缺口，導致美國高估俄國能力，低估烏克蘭防衛能力。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，俄羅斯上月對烏克蘭發動入侵時，美國情報評估烏克蘭首都基輔可能數日就會落入俄軍手中，但戰爭至今進入第2個月，俄軍卻在基輔附近陷入困境，後勤與持續戰力都出現問題，烏克蘭士兵的抵抗更是出奇頑強。

美國歐洲司令部（US European Command）司令沃特斯（Gen. Tod Wolters）今天在參議院軍事委員會（Senate Armed Services Committee）聽證會被共和黨籍聯邦參議員韋克爾（Roger Wicker）問到，是不是因為有情報缺口，導致美國高估俄國實力，低估烏克蘭防衛能力。

沃特斯回答說：「可能有。」

「如同我們一直在做的，等這場危機結束，我們就會針對各領域與各部門進行通盤檢討，找出弱點並確定我們能想辦法改善，而這可能就是其中一項。」

美國情報單位準確預測俄國計劃入侵烏克蘭，拜登政府並積極釋出相關訊息，讓全球情緒趨於反俄，但美國情報單位卻未評估出俄軍表現如此差勁。

美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）局長柏瑞爾（Scott Berrier）表示，俄烏戰前，美國根據多項因素做出情報評估，其中一項就是烏克蘭人「並不如我認為地有所準備」。

「因此，那時我懷疑他們的作戰意志，這方面是我錯估了，因為他們英勇且光榮地戰鬥，做正確的事。」

阿肯色州共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）詢及當時評估烏克蘭能撐多久時，柏瑞爾表示，情報單位關於「（蒲亭的）假設，後來證明錯誤百出」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110330