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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭23/300

塔斯社：俄邊境軍營遭砲擊4傷 初判從烏克蘭發射

2022/3/30 18:19
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（中央社莫斯科29日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社（Tass）引述消息人士的話報導，俄國邊境與烏克蘭接壤處附近的一座臨時軍營今晚遭一枚砲彈擊中，初步判定砲彈是從烏克蘭發射。

根據塔斯社，據緊急救援人員透露，在這次爆炸中，有4人受傷。

塔斯社發布此報導前不久，一名地方高官表示，俄國西南部、靠近烏克蘭邊界的貝爾哥羅德（Belgorod）市郊傳出一連串爆炸聲。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）稍早發文表示，一連串爆炸發生在紅十月村（Krasny Oktyabr）附近，當地距貝爾哥羅德西南方約30公里。他沒有透露爆炸原因，承諾之後會發布最新消息。

另一方面，美國歐洲司令部（US European Command）司令沃特斯（Tod Wolters）今天出席參議院軍事委員會聽證會時表示，俄國一再對烏克蘭軍事目標發射極音速飛彈。

俄國3月19日宣布使用具有極音速氣動彈道的「匕首」（Kinzhal）飛彈系統，摧毀烏克蘭伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）地區一個含有飛彈和機載彈藥的大型地下倉軍火庫。（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1110330

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