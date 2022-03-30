日本富士山若噴發 官方籲勿開車以步行避熔岩流

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本富士山已沉睡約300年未噴發，一份大範圍避難計畫期中報告指出，由於假想避難人數大增，及熔岩流速度比人類步行要慢，為免屆時塞車，改籲民眾原則上步行進行熔岩流避難。

日本經濟新聞報導，由靜岡縣、山梨縣及神奈川縣政府等組成的「富士山火山防災對策協議會」，今天彙整出因應富士山火山噴發時的大範圍避難計畫期中報告。

有關發生熔岩流的避難方式，此次修正了過去計畫中建議的「以車輛為主」，改成「以徒步為原則」，主要考量是避免因為塞車造成災情擴大。

由於災害地圖（Hazard map）日前進行修訂，大範圍避難計畫也因此進行修正。

在修訂後的災害地圖中，將富士山發生大規模噴發的熔岩量上修兩倍，而熔岩流可能到達的市町村數也從15個上修到27個；熔岩流在3小時內會到達的地區等需要避難的人數，一併從1萬6274人上修到約7倍的11萬6093人。

因此，期中報告指出，一旦發生熔岩流，由於預想避難人數大幅增加，避難時如果倚賴車輛可能造成嚴重的道路壅塞，除了自行步行有困難的高齡者及身障者外，因為熔岩流的速度較人類步行速度來得慢，正檢討呼籲對象民眾原則上以徒步方式避難。

在可能遭受對生命危害大的火山碎屑流及融雪型火山泥流的地區，共有約5500人被假想為避難對象，這些民眾必須在火山噴發前盡早利用車輛避難。

至於被預測可能降下30公分厚火山灰的地區，由於木造房屋可能被壓毀，當地政府必須檢討確保足以作為避難所的堅固建築物。

靜岡經濟研究所研究部長川島康明說，富士山已300年未噴發，什麼時候噴發都有可能；不光是災害地圖，盡速修正大範圍避難計畫很重要。

靜岡縣知事川勝平太今天說，有必要進行以徒步方式安全移動的避難訓練，由於跟截至目前為止的訓練情況不同，必須徹底讓相關人士等了解實際內容。

日本政府防災對策實行會議的工作小組，也持續針對富士山火山噴發對策進行檢討。

根據2020年的報告書，富士山火山噴發可能在東京都市中心形成2公分到10公分的火山灰「積灰」，對道路、機場、農地及電力配送都可能造成影響。

富士山噴發後必須清除的火山灰，最多可能達到約4.9億立方公尺，相當於311大地震後所清理災害廢棄物的約10倍之多。日本政府也呼籲民眾應儲備一週以上的食物等。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110330