日本確診病例轉為增加 官方高度警戒疫情反彈

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本全境新增COVID-19確診病例已有轉為增加傾向，日本政府高度警戒疫情反彈。專家研判可能跟民眾心理上放鬆有關，東京都接下來就算增加到單日1萬5000例也不足為奇。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上說，這幾天全境新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例已轉為增加傾向，有必要注意19日至21日連假帶來的影響，將持續關注是否會造成疫情反彈，政府會保持最高警戒。

松野說，接下來要進入因為就業或升學的人潮移動季節，希望民眾能徹底做好防疫措施，也強調如果疫情再度回溫，保健及醫療體制都能確實運作。

日本電視台報導，東京都30日新增9520例確診病例，較23日增加3090例，也是連續4天高於上週同日。

日本國際醫療福祉大學主任教授松本哲哉說，新增確診病例數增加，很可能跟這波疫情已過感染高峰、民眾認為可以開始自由活動及飲食有關，「東京都新增確診病例即使增加到單日1萬5000例也不足為奇」。

厚生勞動省諮詢委員會主席脇田隆字說，目前新增確診病例中，20多歲患者占比有增加傾向，由於以往疫情擴大初期都有這個現象，可能跟這次轉為增加有關。

脇田說，接下來的春假、賞櫻及入學典禮等，會有很多人潮群聚的機會，為防止疫情反彈，希望民眾徹底做好防疫措施。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110331