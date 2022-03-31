更多編輯台推薦新聞：
雙邊關係漸行漸遠 俄烏戰爭讓歐盟提防中國
國際

雙邊關係漸行漸遠 俄烏戰爭讓歐盟提防中國

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人
運動

彭政閔將為紐約大都會台灣日開球 中職第一人

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊
生活

布魯斯威利失語症息影引討論 醫師提醒3症狀是警訊

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」
文化

台大百年老樹染褐根病瀕死 師生辦告別式送別楊牧筆下「學院之樹」

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
疫情
新聞專題
疫情20/300

日本確診病例轉為增加 官方高度警戒疫情反彈

2022/3/31 13:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京31日綜合外電報導）日本全境新增COVID-19確診病例已有轉為增加傾向，日本政府高度警戒疫情反彈。專家研判可能跟民眾心理上放鬆有關，東京都接下來就算增加到單日1萬5000例也不足為奇。

日本時事通信社報導，日本內閣官房長官松野博一今天在記者會上說，這幾天全境新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例已轉為增加傾向，有必要注意19日至21日連假帶來的影響，將持續關注是否會造成疫情反彈，政府會保持最高警戒。

松野說，接下來要進入因為就業或升學的人潮移動季節，希望民眾能徹底做好防疫措施，也強調如果疫情再度回溫，保健及醫療體制都能確實運作。

日本電視台報導，東京都30日新增9520例確診病例，較23日增加3090例，也是連續4天高於上週同日。

日本國際醫療福祉大學主任教授松本哲哉說，新增確診病例數增加，很可能跟這波疫情已過感染高峰、民眾認為可以開始自由活動及飲食有關，「東京都新增確診病例即使增加到單日1萬5000例也不足為奇」。

厚生勞動省諮詢委員會主席脇田隆字說，目前新增確診病例中，20多歲患者占比有增加傾向，由於以往疫情擴大初期都有這個現象，可能跟這次轉為增加有關。

脇田說，接下來的春假、賞櫻及入學典禮等，會有很多人潮群聚的機會，為防止疫情反彈，希望民眾徹底做好防疫措施。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110331

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀