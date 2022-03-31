太平洋新喀里多尼亞島外海6.8地震 美發海嘯警報
2022/3/31 14:56（3/31 15:21 更新）
根據美國地質調查所資料，太平洋法屬新喀里多尼亞島塔丁恩地區的外海31日發生規模6.8地震。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
（中央社新喀里多尼亞努美阿31日綜合外電報導）根據美國地質調查所資料，太平洋法屬新喀里多尼亞島塔丁恩地區的外海今天發生規模6.8地震，美國海嘯警報系統隨後發布海嘯警報。
路透社報導，美國地質調查所（USGS）表示，起初測得地震規模為7.2，震源深度10公里。
法新社提到，美國地質調查所指出，地震發生於當地時間下午4時44分，震央在新喀里多尼亞島（New Caledonia）塔丁恩（Tadine）東南方279公里處海域。
美國國家氣象局發布海嘯警報，警告「震央方圓300公里內的沿岸地區可能會有危險海嘯」，包括太平洋島國萬那杜共和國沿岸。
美國國家氣象局還指出：「位於受威脅沿海地區的人員應保持警戒，並遵循國家和地方當局指示。」（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1110331
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