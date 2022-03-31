撥款調查原民兒童墓塚真相 加拿大總理親訪促進和解

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（中央社記者程愛芬溫哥華30日專電）加拿大原住民社區的土地下陸續發現許多原住民兒童遺骨，震驚國際社會。總理杜魯道今天到訪卑詩省威廉斯湖原住民社區，宣布再撥款290萬加幣（約6600萬台幣），協助探測並調查寄宿學校墓塚真相。

去年5月起，加拿大多個原住民寄宿學校遺址發現許多無名墓塚，其中在卑詩省的數量尤其龐大。今年1月，威廉斯湖第一民族（Williams Lake First Nation，即該地印地安原住民自治機構）在聖約瑟夫教會寄宿學校（St. Joseph's Mission Residential School）舊址附近發現了93個可能墓塚，而當時只搜索了470公頃土地中的14公頃。

威廉斯湖第一民族為杜魯道（Justin Trudeau）等人舉行了歡迎儀式並贈送禮物，包括一對代表人民心跳的鼓。酋長塞勒斯（Willie Sellars）表示，國家領導人和社區成員會面極具意義。「我們向長者和倖存者致敬...這給了我前進的希望，我們今天談到的事情和承諾將帶來有意義的影響。」

杜魯道承認當年的寄宿學校制度影響了原住民社區好幾代人，稱此趟會面是傾聽學習，希望對原住民社區的未來能更有幫助。

加拿大政府為促進與原住民的和解，去年宣布將每年9月30日訂為全國真相與和解日（National Day for Truth and Reconciliation）。

去年卑詩省原住民部落曾邀請杜魯道來訪，共同紀念首個全國真相與和解日，沒想到杜魯道人到了卑詩省，卻是去托菲諾島（Tofino）度假，引來國民批評，原住民部落更表示極度失望。杜魯道隨後致歉，並承諾將訪問卑詩省原住民社區，因此有了這一次的行程。

不過有寄宿學校倖存者表示，杜魯道的道歉和政府的撥款都沒有意義，因為錯誤已經發生，創傷難以撫平。

上世紀60年代曾就讀聖約瑟夫教會寄宿學校的羅賓斯（Frank Robbins）說，他自6歲起入校就讀，歷經各種身心虐待，即使很小的錯誤都會受到嚴厲處罰。例如因為遲到，學校的修女就將他和另外兩名同學綁在一起，並找來兩名壯漢，脫下他們的褲子，用長棍狠狠抽打他們。

從1874到1996年這一百多年期間，加拿大各地130所公立寄宿學校前後註冊入學的原住民兒童超過15萬人，他們當中有成千上萬人入學之後再也沒有回過家。

教會在寄宿學校制度的建立和維持中扮演了關鍵角色，據原住民寄宿學校倖存者協會（IRSSS）數據，羅馬天主教會當時經營的寄宿學校占比多達70%。

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與此同時，加拿大原住民大會（Assembly of First Nations, AFN）率領的代表團，包括部分寄宿學校倖存者，明天會在梵蒂岡與教宗方濟各（Pope Francis）會晤。卑詩省原住民部落Tk'emlúps te Secwépemc First Nation酋長卡西米爾（Rosanne Casimir）將代表致詞，她會親自邀請教宗前來加拿大原住民社區訪問。

加拿大原住民社區期待教宗到訪時，能在寄宿學校的土地上向他們說聲抱歉。（編輯：田習如）1110331