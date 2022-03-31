以色列4月節日多 政府加強部署憂民間衝突

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（中央社記者賴素芬特拉維夫31日專電）以色列3個城市在過去10天內遭遇恐怖攻擊。隨著4月齋戒月、逾越節和復活節將到來，以國預警阿拉伯和猶太公民間遲早會爆發衝突，擔憂可能如去年5月的暴動而引發戰爭。

從3月22日到29日，以色列經歷「血腥的一週」，先後在南部的貝爾謝巴（Be'er Sheva）、北部的海德拉（Hadera）和中部特拉維夫附近的布內布拉克（Bnei Brak）遭受3起恐怖攻擊，造成11人死亡，10幾人受傷。

聖戰激進組織伊斯蘭國（IS）表示是前兩起襲擊的幕後黑手，肇事者是跟伊斯蘭國有關的以色列阿拉伯人。第三起的槍擊手是來自約旦河西岸（West Bank）北部的巴勒斯坦人，他於2015年因非法槍支交易和與恐怖組織有關連而被判入獄6個月，並曾非法在布內布拉克建築工地工作。

隨著這一波恐怖事件，以色列政府更擔憂的是即將到來的三大宗教節日。今年穆斯林齋戒月（Ramadan）從4月2日開始，猶太逾越節（Passover）為期8天，從4月15日開始，基督教復活節在4月17日。三大節日聚在同一個月，可能在耶路撒冷形成類似去年的緊張情勢，尤其是在希克加拉（Sheikh Jarah）社區和艾格撒清真寺（Al-Aqsa Mosque）院區。

去年東耶路撒冷（East Jerusalem）的希克加拉區因以色列高等法院判決一樁數十年之久的產權爭端，數個巴勒斯坦家庭將遭逐出而累積緊張情勢。

艾格撒清真寺位於耶路撒冷舊城，是伊斯蘭教第三大聖地，這也是猶太人認定的聖殿舊址，稱為聖殿山 （Temple Mount）。去年齋戒月大批群眾湧向艾格撒清真寺，巴勒斯坦人與以色列警方爆發激烈衝突，造成數百名巴勒斯坦人受傷，暴動接著從耶路撒冷蔓延到猶太人和阿拉伯人混居的城市，最後觸發加薩走廊與以色列的5月戰爭。

根據以色列警方評估，今年4月，除了希克加拉和艾格撒清真寺周圍的持續緊張局勢外，約旦河西岸的衝突可能會蔓延到耶路撒冷，擾亂邊境檢查站的交通。猶太人和阿拉伯居民將發生衝突，猶太右翼煽動者也會參與，耶路撒冷可能是雙方宗教極端分子的衝突中心。

以國新消息報網站（Ynet）報導，以色列警政署長沙巴泰（Kobi Shabtai）與高級警官舉行一系列會議，為以去年5月戰爭為名的「城牆守護者行動2」進行部署。警方預計今年暴力事件可能長達35天，規模是去年的3倍，全國各地有數十個熱點，加薩走廊也可能發動飛彈攻擊。

以色列政府也跟約旦政府磋商，協調4月的緊繃情勢。以國公共安全部長巴列夫（Omer Bar-Lev）最近與約旦外交部長沙法迪（Ayman Safadi）秘密會面，討論齋戒月期間保持耶路撒冷平靜的對策。

此外，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）29日到安曼（Amman）王宮會見約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II），希望齋戒月期間可確保巴勒斯坦境內的平靜。約旦王宮會後聲明，國王呼籲甘茨「消除所有可能阻止（穆斯林）在艾格撒清真寺祈禱的障礙」，並「防止任何可能導致（衝突）升級的挑釁」。

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甘茨在會談中強調「維護地區穩定的重要性和打擊恐怖主義的必要性」，昨天在國防軍中央司令部總部舉行的記者會上，甘茨表示國防機構「正在採取進攻和防禦行動」，領導情報工作，對潛在的攻擊者進行預防性逮捕。

甘茨同時說明當天稍早發布的命令，包括調用1000名士兵加強警力，並補充：「如有必要，我們將招募數千名預備役人員，他們將湧入街道並在任何需要的地方展開行動。」（編輯：郭中翰）1110331