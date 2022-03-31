睽違9年曼谷將選市長 參選人搶首日登記

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曼谷市長選舉將在5月22日登場，3月31日是登記參選第一天，共有14人到場登記。圖為甫辭去曼谷市長以獨立參選人身分參選的阿斯文。（阿斯文競選團隊提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 111年3月31日

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（中央社記者呂欣憓曼谷31日專電）曼谷和巴達雅市長選舉將在5月22日登場，今天開始到4月4日，曼谷市政府選委會開放有意參選的人登記。今天共有14人到場登記，其中包括民調很高的前交通部長查察和前曼谷市長阿斯文。

今天早上第一個到場的是到目前為止民調最高的前交通部長查察（Chadchat Sittipunt），查察騎著腳踏車6點就抵達登記地點，他表示想把曼谷打造成為一個綠色城市。

查察在2019年曾代表國會最大在野黨為泰黨（Pheu Thai Party）參選總理，不過他這次以獨立參選人的身分參選。

14人中還有最近分別辭任曼谷市長和副市長、同樣以獨立參選人身分登記的阿斯文（Aswin Kwanmuang）和沙可泰（Sakoltee Phattiyakul），兩人都表示若當選將繼續執行任內未完成的發展計畫。

此外，民主黨（Democrat Party）派出教授蘇查維（Suchatvee Suwansawat），前進黨（Move Forward Party）則派出眾議員維洛（Wiroj Lakkhanaadisorn）登記參選。

泰國各府首長並非透過選舉產生而是中央指定，只有曼谷和巴達雅（Pattaya）市長是透過民選產生。

泰國2014年政變後軍政府上台執政，2016年8月當時的曼谷市長蘇坤邦（Sukhumbhand Paribatra）因涉嫌挪用公款遭停職，軍政府2016年10月指定由當時的副市長阿斯文擔任曼谷市長。

2019年國會大選後，軍政府時期的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為民選總理，各界期待曼谷市長選舉盡快舉行。

中央選委會在日前宣布今年5月22日舉行曼谷和巴達雅市長選舉。上一次的曼谷市長選舉是2013年3月，這是曼谷市睽違9年後的市長選舉，備受各界關注。（編輯：周永捷）1110331