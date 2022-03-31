日本全境COVID-19病例續增 疫情再擴大危險性高

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日本全境COVID-19確診病例續增，感染傳染力更強的BA.2比率已占染疫者逾半數。圖為21日東京澀谷街頭擠滿人潮。（共同社）

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（中央社東京31日綜合外電報導）日本全境COVID-19確診病例續增，東京都防疫專家表示，感染傳染力更強的BA.2比率已占染疫者逾半數，「一般認為疫情再度擴大的危險性高」，有必要保持警戒。

TBS電視台報導，日本全境今天新增5萬1913例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，超過30個道府縣新增病例高於上週同日，持續呈現增加傾向。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增8226例確診病例，較上週四減少600多例，時隔5天再度低於上週同日。不過，若看至今為止的一週平均單日新增病例數7529.9例，仍是前一週平均的118.5%，呈現增加趨勢。

東京都今天新增的8226例中，以20多歲患者占比最高，約21.3%；65歲以上高齡者占比約4.9%。重症患者數跟30日一樣同為32人。今天另新增12例死亡病例。

東京都防疫專家表示，目前感染傳染力更強的Omicron變異株亞變種BA.2比率已占染疫者逾半數，「一般認為疫情再度擴大的危險性高」，有必要對疫情再度擴大保持警戒。

日本目前已有超過8成高齡者完成3劑疫苗接種，但年輕人接種第3劑的意願仍低，20多歲及30多歲民眾第3劑接種率都不到3成。日本全體國民完成3劑疫苗接種的比率約41.6%。

日本目前單日新增確診病例雖說較第6波高峰時減少一半，但仍是2021年夏天第5波疫情高峰時近兩倍。

部分看法認為日本目前仍處於第6波疫情，如果就這樣進入「第7波」疫情的話，疫情擴大幅度恐怕前所未見。

厚生勞動省專家會議主席脇田隆字30日在記者會上說，從東京及大阪篩檢陽性率提高等來看，有可能已開始看見疫情反彈徵兆，「不過，目前還談不上已進入感染擴大期」。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1132例確診病例，創3月單日新高紀錄，也是繼30日的1058例連續兩天逾千例。

沖繩縣今天新增病例數較上週四的981例增加151例，已是連續9天高於上週同日，至今累計病例數12萬2341例，包括441例死亡病例。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增染疫數399.09人，連續6天居日本各地之冠；東京都以385.44人次之、埼玉縣以345.45人排名第3。日本全境平均數為249.10人。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增30例確診病例，至今累計病例數1萬1523例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110331