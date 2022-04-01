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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭30/300

歐盟與中國視訊峰會 盼北京勿在俄烏戰爭中援俄

2022/4/1 12:31
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（中央社布魯塞爾/北京1日綜合外電報導）歐盟和中國領導階層今天將舉行兩年來首次峰會，歐盟急切希望中國保證不提供武器給俄羅斯，也不協助俄國規避西方國家的制裁。

俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭，戰事迄今超過一個月，仍未平息。

熟知峰會籌辦過程的歐盟（EU）官員罕見地明確表示，任何給予俄羅斯的協助，都將損害中國的國際聲望，並危及中國與其最大貿易夥伴歐盟、美國的關係。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）將先後與中國國務院總理李克強、中國國家主席習近平進行線上會談。

一名歐盟官員表示，中國對俄羅斯的立場將是今天會中最重要的議題。另一人指出，中國去年的國際貿易有超過25%是和歐盟及美國往來，只有2.4%是與俄羅斯。

官員說：「我們是要延長這場戰爭，還是要合力終結戰爭？這是峰會最根本的問題。」

中國外交部長王毅本週重申中國呼籲和平會談的立場，還說各方的合理考量都應被採納。（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1110401

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