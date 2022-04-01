發揮嚇阻作用 安倍籲美國改變對台戰略模糊政策

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三於31日接受美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）線上專訪，再度呼籲美國應事先表明立場，發揮嚇阻作用，改變對台灣的戰略模糊政策。

安倍晉三接受威爾遜中心日籍學者、前日本放送協會（NHK）記者花澤雄一郎（Yuichiro Hanazawa）專訪時，討論俄羅斯入侵烏克蘭、美日關係、對台政策與對印太地區的展望等議題。

關於台灣緊急事態是否會被視為日本的「存亡危機事態」，安倍表示，台灣和日本與那國島間僅距離110公里，如果中國侵犯台灣，將會尋求控制領空和取得制空權，若發生這個情況，就會形成2015年通過的日本和平安全法制所定義的「重要影響事態」，日本即可向美軍提供後勤支援。

安倍表示，如果美軍是在這種情況下遭攻擊，有可能被視為「存亡危機事態」，這要基於屆時的情勢來做判斷。

針對之前提出的「台灣有事就是日本有事，也就是美日同盟有事」主張，安倍解釋說，美日之間有必要事先對此進行討論。

他說，美國目前採取戰略模糊立場，但已到了取消戰略模糊的時刻了，事先明確表明倘若爆發戰事就會介入干預，就能避免發生戰事。

安倍還說，在台灣議題上，中國的立場是「台灣是中國一部分」，與烏俄關係不同。與此同時，台灣當前未獲國際社會多數國家承認為國家，也不是聯合國成員國，在這方面，確實和烏克蘭有很大不同。

安倍認為，中國考慮到若武力犯台，經濟將受到嚴重損害，因此北京尚未做出對台動武決定，但這並不代表北京未來不會決定動武。

他表示，許多專家認為中國不會突然登陸台灣本島，而是可能會先侵攻其他屬於台灣的小島，然後發動大規模網路攻擊、資訊戰和宣傳戰，破壞台灣政府和社會的穩定，北京可能會靜觀其變再做決定。

安倍猜想可能會發生許多不同情況，但他強調，重要的是不要讓那些情況發生，也就是說要讓嚇阻力量發揮作用。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110401