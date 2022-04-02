西方制裁留餘地 俄能源出口料比去年多賺1/3

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（中央社紐約2日綜合外電報導）俄羅斯2月24日入侵烏克蘭而遭西方全面制裁，俄國經濟雖在整個3月飽受衝擊，但因石油與天然氣出口未受影響，預料還可從能源出口賺進3210億美元，比去年還多1/3。

美國新聞網站Axios引述追蹤各國經濟狀況的國際金融協會（IIF）指出，西方目前的制裁預料將使俄羅斯的國內生產毛額（GDP）到明年都可能衰退達15%，部分是因為預期俄國民眾會因貨幣貶值而壓低需求。

但隨開戰後一度重貶的盧布近日已漲回接近戰前的水平，Axios認為西方面臨要否再端出更多嚴厲制裁的壓力，特別是應否全面封殺俄國能源出口。

儘管西方從外部對俄羅斯金融體系施以鎖喉，讓俄國消費者遇上各種難題，仍有專業美國財經媒體預測，俄羅斯今年將從能源出口賺進3210億美元，較2021年增加1/3。

國際金融協會（IIF）表示，俄國連經常帳（Current Account）都在邁向打破去年創紀錄1200億美元之路，不排除能衝上2400億美元。

由布魯克斯（Robin Brooks）領銜的IIF經濟學家群在一份報告裡說：「引導俄羅斯經常帳維持盈餘的單一最大動力依然穩固，即便目前各項制裁到位，強勢貨幣仍持續流向俄羅斯。」

健康的資產負債帳面不一定能拯救俄國免於嚴重衰退，卻有助已被國際資本市場逐出門外的俄國政府，能繼續保有支出能力一段時間。

目前僅有像英、美等少數國家徹底封殺俄國進口品，歐洲一些較大經濟體如德國，仍反對全面禁運俄國能源。石油與天然氣佔一半俄羅斯的出口，俄國去年預算收入約4成來自外銷石油與天然氣。

「華爾街日報」日前披露，西方沒完全把路封死，讓俄國能繼續靠外銷主力的石油與天然氣得到收入並利用未被制裁的銀行連結國際金融體系，莫斯科也得以維持取得一些外匯儲備的管道支付債務。

西方盟國間為下一步該怎麼走出現爭執；德國、義大利、希臘、匈牙利等主張落實已有制裁即可；波蘭、愛爾蘭、瑞典等國則希望再端出更嚴厲制裁。

最大分歧點集中於該否徹底斷絕俄國能源出口及新制裁會否為一些歐洲國家帶來失業飆升和其他痛苦，因為這些國家與俄羅斯的貿易遠高於對美，可能在高通膨時期激起選民憤怒。（譯者：陳亦偉）1110402