日本茨城規模4.4地震 最大震度4級無海嘯威脅

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本茨城縣北部當地時間今天下午4時27分左右，發生推估規模4.4、最大震度4級的有感地震，東京都千代田區也被觀測到震度2級，地震不會帶來海嘯威脅。

日本讀賣新聞報導，地震震源位於茨城縣北部，最大震度4級出現在茨城縣東海村，震源深度約60公里，目前推估規模4.4。

受到這起地震影響，東北新幹線小山車站到那須塩原車站區間發生停電，造成列車一度停駛約5分鐘。

日本放送協會（NHK）報導，地震不會帶來海嘯威脅。

茨城縣政府防災及危機管理課表示，包括位於縣內東海村、目前停機中的東海第二核電廠等縣內核電相關設施，都未接獲出現異常報告。

日本核能發電公司表示，位於震度4級地區的東海第二核電廠持續停機，目前並未因為地震出現異常，電廠附近輻射值也沒有變化。

日本氣象新聞（Weathernews）報導，這是繼2021年11月1日以來，再度發生震源在茨城縣北部的震度4級以上地震。

這個地區即便位於關東平原仍多次發生地震，是一個所謂「地震巢穴」的地區。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110402