德學者：歐中峰會立場相左 中國構成安全風險

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（中央社記者林育立柏林2日專電）歐盟與中國在俄烏戰爭的陰影下1日召開峰會。德國智庫學者分析，雙方在峰會上意見相左，凸顯民主與獨裁體制的競爭，與俄國結盟的中國已對歐洲安全構成風險。

歐盟與中國領導人1日透過視訊召開高峰會。「歐洲外交關係協會」（ECFR）亞洲計畫主任歐特爾（Janka Oertel）分析，從雙方的聲明可發現峰會氣氛冷淡，歐盟原本期待中國在烏克蘭戰爭和對立陶宛的貿易制裁改變立場，但沒有得到正面回應；峰會才進行一半，中國官媒就已經刊登習近平的聲明，可見中方對話的意願不高。

從對俄羅斯侵略烏克蘭的立場，更可發現歐中雙方意見相左，可見民主和獨裁的體制之爭正走向檯面化。

她指出，歐盟用含蓄的方式威脅，歐洲企業正密切注意各國態度，警告中國干預制裁會帶來名譽受損和大規模撤出的後果；相形之下，中方仍繼續堅持俄國的「合理安全關切」。

歐特爾研判，未來歐中關係相當程度取決於中國對烏克蘭戰爭的立場，如果中國破壞西方對俄羅斯的制裁，對雙邊關係將有嚴重後果。

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在「開放社會基金會」（Open Society Foundations）歐亞部門擔任主管的史瓦澤（Daniela Schwarzer）指出，戰爭初期北京先小心保持中立，不過中俄外長幾天前會晤，儘管烏克蘭繼續被俄軍轟炸，中方卻承諾推動雙邊關係「向更高水平邁進」，支持俄國防止人道危機所作的努力，明顯與俄國站在同一邊，讓歐洲感到心寒。

這名德國學者在德國「商報」（Handelsblatt）撰文指出，中國與這個在歐洲發動戰爭的國家結盟，兩國同樣反對建立在西方自由價值的全球秩序、並透過擴張領土來擴大勢力範圍，對歐洲來說中國已構成安全風險。（編輯：馮昭）1110402