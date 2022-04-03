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烏談判代表：俄烏領袖有望直接協商和平條約草案

2022/4/3 04:42
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（中央社基輔2日綜合外電報導）烏克蘭國際傳真社報導，烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）2日表示，俄羅斯方面已顯示，和平條約草案的進展程度，足以讓俄烏兩國領導人進行直接協商。

烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）引述阿拉哈米亞告訴烏克蘭電視台，除了對克里米亞（Crimea）立場以外，俄羅斯已接受烏克蘭的整體立場。

阿拉哈米亞表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）最可能在土耳其舉行會晤。

報導稱，阿拉哈米亞指出，兩國領導人會晤的時間和地點仍不明。

俄烏雙方都形容最近展開的和談很困難，那些談判包括在土耳其舉行的面對面協商以及視訊談判。

阿拉哈米亞表示，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）於4月1日分別與蒲亭及澤倫斯基通話，似乎是為了證實土耳其方面已準備好於最近安排會晤。

阿拉哈米亞又說：「日期或地點均未知，但我們認為最可能會在伊斯坦堡（Istanbul）或安卡拉（Ankara）。」（譯者：劉學源）1110403

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