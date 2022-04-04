巴基斯坦總理因國會解散喪失職權 國家領導危機

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（中央社記者林行健新德里4日專電）巴基斯坦政府昨天發出通告，宣布由於總統解散國民議會，因此伊姆蘭汗不能再行使總理職權，進一步加深了巴基斯坦的領導危機。

巴基斯坦總理特別助理吉爾（Shahbaz Gill）昨晚在推特公布了這份由內閣秘書處發布的通告，內容稱總統艾維（Arif Alvi）已於3日解散國民議會，因此伊姆蘭汗（Imran Khan）的總理職權亦被中止，立即生效。

即使如此，巴基斯坦總統府在另一則推文中說，依憲法規定，伊姆蘭汗仍可繼續擔任總理15天，直到看守總理被選出為止。

但巴基斯坦電視台Geo News報導，伊姆蘭汗將無權做決策或任命政府首長。這則報導也提到，在國會已解散的情況下，不清楚看守總理要如何產生。

板球球員出身的伊姆蘭汗2018年當選巴基斯坦總理，他於3月遭政敵指控貪汙及未能控制通貨膨脹，面臨國會不信任投票，但不信任投票動議被同屬巴基斯坦正義運動黨（PTI）的副議長蘇里（Qasim Suri）阻擋。

伊姆蘭汗進而建議艾維解散國會，另外舉行大選，獲得同意。觀察人士猜測，他可能打算透過解散國會避免立即的挫敗，繼續以「看守人」身份執政至選舉之日。

巴基斯坦自1947年建國以來，不曾有總理順利做完任期，如今它再次陷入領導危機。

在國會被解散後，反對陣營立即向最高法院請願，稱阻擋不信任投票之舉違憲，並訴諸最高法院，而最高法院則宣布休庭至今天。

另方面，在蘇里駁回不信任投票動議之後，反對陣營繼續議程，推舉巴基斯坦穆斯林聯盟夏立夫派（PML-N）領導人夏立夫（Shehbaz Sharif）出任總理，同時指派沙迪克（Ayaz Sadiq）為新任議長，重新確認了針對伊姆蘭汗的不信任動議。

目前巴基斯坦軍方暫未介入這場政治風暴。 （編輯：韋樞）1110404