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俄軍可能在烏克蘭犯下戰爭罪 法國展開調查

2022/4/5 21:29
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（中央社巴黎5日綜合外電報導）俄羅斯於2月下旬入侵烏克蘭至今已一個多月，法國反恐檢察官表示，俄軍在烏克蘭可能對法國公民犯下戰爭罪，已經針對此展開3起調查。

路透社報導，反恐檢察官在聲明中表示，正針對2月24日到3月16日間，俄軍在烏克蘭城鎮馬立波（Mariupol）、戈斯托梅利（Gostomel）和切爾尼戈夫（Chernihiv）可能犯下戰爭罪進行調查。

媒體記者目擊遭俄軍占領的烏克蘭布查鎮（Bucha）許多平民橫屍街頭後，西方國家準備祭出新一波制裁。基輔市長今天表示，必須停止支付「血腥錢」給俄國。

俄國否認鎖定平民為攻擊目標，並表示西方國家為了詆毀俄國，捏造平民遺體陳屍街頭消息。

烏克蘭總統府顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）今天表示，應該另設法庭處理俄烏戰爭期間發生的罪行，類似設在荷蘭海牙的前南斯拉夫國際刑事法庭。

阿列斯托維奇在國家電視台上說，這個法庭需要審理的案件將包括俄軍遭控在布查鎮殺害平民。俄國則稱那些指控是「假新聞」。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110405

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