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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭5/300

加強制裁俄羅斯 荷蘭政府扣押14艘遊艇

2022/4/6 18:59
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（中央社海牙6日綜合外電報導）荷蘭政府今天表示，荷蘭海關當局在造船廠扣押了14艘遊艇，其中12艘仍在建造中，這是西方國家針對俄羅斯侵略烏克蘭所實施制裁的一部分。

法新社報導，俄國2月24日揮軍入侵烏克蘭後，西方國家對俄國實施前所未見制裁措施，歐洲和美國當局已經扣押數艘跟俄國寡頭大亨有關的遊艇。

荷蘭外交部長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）致函荷蘭國會表示，「鑒於目前的措施，這些船隻暫時無法交付、轉移或出口」。

荷蘭政府指出，還在建造的12艘遊艇，正為「俄國受益人」在5個不同造船廠中打造，其中包括船身超過35公尺的豪華遊艇。另外兩艘遊艇目前正在維修中。

胡克斯特拉表示，正進一步調查這些遊艇的「所有權」，包括釐清其中一艘遊艇是否跟歐洲制裁名單中的一名人士有關。

他也提到，荷蘭還凍結了5億1600萬歐元（約新台幣162億元）資產和價值達1億5500萬歐元交易。

路透社報導，荷蘭政府估計有高達270億歐元的俄羅斯資產，列在荷蘭註冊公司的資產負債表上，其中約200億歐元是由在荷蘭幾乎沒有實體的空殼公司持有。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1110406

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