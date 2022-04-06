不堪房價壓力 首爾年輕人口近7年減少8.2%

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（中央社記者廖禹揚首爾6日專電）全球房價持續上漲，韓國漲幅更是領先各國，首爾市今天公布最新調查顯示，市內20到39歲年輕人口在7年內減少8.2%，其中年輕人搬離首爾市一大因素就是「房價太高」。

首爾市政府今天公布透過2021都市政策指標調查分析結果，截至2021年為止，居住在首爾市內的20到39歲市民共計286萬人，較7年前減少8.2%，減幅大於整體人口減幅5.1%。

首爾市20至39歲人口減少主要原因為搬家，搬離首爾市的每2人中就有一人屬20至39歲族群，20多歲族群多因家庭、工作因素搬家，30多歲族群則多因房價及家庭因素選擇離開首爾。

韓聯社引述官員說法指出，30歲族群離開首爾原因多受買房、租房價格高昂影響，顯示當局應提供更多相關方案。

韓國房價近年大幅上漲，政府打房政策未能奏效，房屋買賣價格及租房價格都讓年輕人大感吃不消，有利年輕人存下買房基金的「傳貰」房（房客不交租金，而是入住前向房東提供一大筆押金，作為抵繳房租之用；等租期結束，房東會歸還押金）也大幅減少、押金大漲。

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觀察首爾市年輕居民住家型態，約35.8%住在自有住宅（包括父母所持房產），32.3%住在有押金的月租房，29.4%住在押金較高、但不必付房租的傳貰房。

韓國兩性薪資差異也在30歲左右初現端倪，20到29歲人口無論男女，月薪約在200萬到300萬韓元（約新台幣4.7萬至7.1萬元）；30至39歲族群薪資則有較大差異，4成男性月薪約250萬到350萬韓元，4成女性月薪約200到300萬韓元。（編輯：高照芬）1110406