COVID-19全球最新情報4/7

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（中央社台北7日電）加拿大將全面推動施打第4劑COVID-19疫苗，防堵第6波疫情爆發。以色列研究發現，第4劑輝瑞/BNT疫苗能降低年長者發病率，但對感染的防護力似短暫，接種4週後效力開始減弱。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）網站追蹤數據顯示，截至台灣時間7日上午7時，全球至少616萬5166人感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病逝，至少4億9450萬8488人確診。

以下為全球各地過去24小時的疫情與相關發展：

※ 亞洲

● 台灣

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日在記者會中公布，國內新增359例確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入，27例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

● 中國

中國官方6日通報，本土病例（本土確診及無症狀感染），以及本土與境外移入病例總數，兩者都突破2萬例，而且是3月疫情大爆發以來，連續第4天超過萬例。

根據中國國家衛生健康委員會官網6日公布，5日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1415例，其中本土1383例，以吉林省973例最多；另有境外移入32例。

至於新增的無症狀感染病例達1萬9199例，境外移入110例，本土1萬9089例，當中包括吉林省1789例。

據衛健委公布的數據，新增本土及境外移入病例總數達2萬614例，而單是本土病例（本土確診及無症狀感染）也達2萬472例，這是中國3月疫情大爆發以來首次破2萬，也是連續第4天新增染疫數超過萬例，顯示北京當局依然堅持的動態清零防疫策略面臨嚴峻考驗。

● 香港

香港6日新增2777例確診病例，確診數字持續下跌。

另外，過去24個小時又有84名確診者死亡，連同滯後死亡報告個案，合計共111人。

衛生官員6日下午在記者會公布，1月初爆發的第5波疫情，至今累計導致116萬7000多人確診，死亡人數增至8247人，整體病死率為0.71%。

● 日本

日本政府6日宣布，本月8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。

日本TBS電視台報導，日本政府在召開國家安全保障會議後，考慮到這些國家的疫情、疫苗接種狀況等。決定從8日開始解除包括歐美、亞洲地區等106國的入境管制措施。

日本政府宣布自8日零時起，解除包括美國、英國、法國等106個國家的入境管制。圖為旅客入境成田機場。（共同社）

● 韓國

Omicron變異病毒株帶來的疫情趨緩，韓國防疫措施持續鬆綁，6日宣布自5月起每週會增加數以百計的國際航班。

韓國行政安全部長全海澈（Jeon Hae-cheol）表示，政府已核准下個月起每週增加100個航班，飛往美國、歐洲、泰國、新加坡等不必檢疫和可免簽入境的目的地。

國土交通部表示，6月每週會再多100個航班，到7月時則是會再增加300個航班。

韓國目前每週僅有420個國際航班，遠低於疫情爆發前的4714個。

● 越南

睽違近一年，河內市1至6年級近百萬名學童6日回到學校上實體課，「宅在家」許久的小學生抵達校門興奮全寫在臉上，回頭與家長說了聲再見，便頭也不回地往前走去。

越南去年4月下旬爆發本土疫情，全國各級學校陸續改為在家上課或停課，待去年底官方防疫思維轉變為「與病毒共存」後才開始復課，河內市小學生在家上課近一年，於6日重返校園。

近百萬名河內市的1至6年級學童6日返校上實體課，學童進校門前先讓老師量額溫。中央社記者陳家倫河內攝 111年4月6日

※ 歐洲

● 以色列

以色列一項大型研究發現，第4劑輝瑞/BNT疫苗能降低年長者發病率，但對感染的防護力似乎是短暫的，接種4週後效力開始減弱。

路透社報導，以色列研究人員在5日發表的研究中表示，第2劑加強針對感染的防護力在4週後減弱。研究結果5日發表於「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine）。

研究人員表示，打完第2劑加強針的6週內，對重症的防護力並未減弱，不過需要更多後續研究來評估長期防護力。

※ 美洲

● 美國

美國食品暨藥物管理局（FDA）5日表示，英國葛蘭素史克藥廠（GSK）與美國生技公司Vir Biotechnology研發的抗體藥物，因為無法有效對抗Omicron變異株亞種，因此取消授權。

路透社報導，數據顯示這種單株抗體藥物sotrovimab可能無法有效對抗Omicron變異株亞種BA.2，FDA上月已在BA.2大流行的美國東北部大部分地區，取消sotrovimab藥物使用授權。

● 加拿大

加拿大將全面推動國民施打第4劑疫苗，希望能防堵第6波疫情爆發。加拿大建議各省和地區應盡快為80歲以上和住在養護機構的長者施打。

加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization, NACI）5日建議，各省和地區應盡快開始為80歲以上的長者和居住在養老護理院的人提供第4劑疫苗（或稱第2次加強劑）。各省可以酌情考慮，讓70至79歲的老人也能成為第1波接種第4劑的對象。（編輯：劉淑琴/核稿：張曉雯）1110407