中國疫情燒不停 本土病例首破2萬

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中國COVID-19疫情燒不停，官方6日通報，本土病例突破2萬例。圖為2日上海浦西封控，平時熱鬧的楊浦區變得冷清，街頭剩下防疫人員。（中新社）

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（中央社台北6日電）中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情燒不停，官方今天通報，本土病例(本土確診及無症狀感染)，以及本土與境外移入病例總數，兩者都突破2萬例，而且是3月疫情大爆發以來，連續第4天超過萬例。

根據中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例1415例，其中本土1383例，以吉林省973例最多；另有境外移入32例。

至於新增的無症狀感染病例達1萬9199例，境外移入110例，本土1萬9089例，當中包括吉林省1789例。

據衛健委公布的數據，新增本土及境外移入病例總數達2萬614例，而單是本土病例（本土確診及無症狀感染）也達2萬472例，這是中國3月疫情大爆發以來首次破2萬，也是連續第4天新增染疫數超過萬例，顯示北京當局依然堅持的動態清零防疫策略面臨嚴峻考驗。

相較於官方緊抓著動態清零的堅持，不少中國網友紛紛在微博發言批判：「為什麼仍然要堅持動態清零？」、「人餓了就是要吃飯。動態清零的政績並不能給老百姓當飯吃」、「如何快速動態清零，上海市給黨中央和全國人民出了一個大難題」。

截至5日24時，中國大陸現有確診2萬4565例，累計死亡4638例，累計報告確診15萬8793例。

港澳方面，香港特別行政區累計確診30萬6389例（出院5萬2793例，死亡8349例），澳門特別行政區累計確診82例（出院82例）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110406