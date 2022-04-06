昆山升級疫情防控措施 台商坦言影響大

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（中央社記者吳柏緯上海6日電）中國本土疫情不止，台商大本營昆山市5日晚間宣布，從6日零時起至8日午夜12時進一步升級防控措施，並進行大規模核酸檢測。由於昆山主要是製造業聚落，當地台商坦言影響不小。

昆山於1日發布通知，2日到6日間採全城封控，除了嚴禁外來人員和車輛進出外，企業須採取輪休減產或居家辦公。5日晚間再度宣布升級防控措施，封控時間延續至8日。

據官方發布，防控升級期間非必要不得離開昆山，全面減少非必要的活動，城市保持相對靜默。此外，所有昆山市民須連續3天參加核酸檢測，必須外出者要持當日核酸檢測憑證或24小時內核酸檢測陰性證明。

至於企業經營，據通告要求，要實行全封閉管理，落實防疫責任，並做好安全生產工作。

由於昆山是台商的大本營，而且主要是仰賴人力的製造業，因此這份通知對於台商的影響不小。

昆山漢邦企管顧問公司總經理李仁祥告訴中央社記者，新的規定上路後，對於製造業台商一定會造成影響。「原本只有高風險地區封控，其他地區的員工仍可正常輪班，然而現在防疫規定加碼之後，多數的小區（社區）都封了，很多員工無法出門上班，也無法輪班」。

他說，相比製造業，服務業的情形相對比較好一些，但不能說沒有影響，而且企業主也會擔憂員工在上下班通勤路上染疫，因此也層層加碼。

他以自家公司為例，在1日的通知發布後，就要求員工過了中午後不能待在公司，回家辦公。昨晚政策升級後，立刻要求員工改在居家辦公，「但你也知道，服務業在家工作的效率很低」。

他也提到，從1日開始，昆山市每天都做核酸檢測。

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另一名在昆山經營汽車零組件業將近30年的陳姓台商接受中央社採訪時表示，雖然目前規定是延長至8日，但是由於9日開始是假日，因此也有不少人認為封控措施可能會再延長。

此外，他也提到，由於昆山和上海很近，有一些台商、台幹住在上海，而從3月底開始上海採取封控措施後，就遲遲無法回到昆山工作，只能居家辦公，這樣的情形對於企業營運也有不小的影響。（編輯：李雅雯）1110406