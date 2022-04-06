上海疫情嚴峻 6日展開新一輪核酸或抗原檢測

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（中央社台北6日電）上海市官方今天表示，從統計資料看，全市新增感染者數量仍處於高位，形勢嚴峻複雜，為此今天在全市範圍內再展開一次核酸或抗原檢測。

上海市衛健委今通報，5日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）總病例數達1萬7077例，再刷疫情新高，當中本土確診病例311例，無症狀感染者1萬6766例。

據陸媒澎湃新聞報導，上海今早舉行疫情防疫工作記者會，市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝表示，根據4日核酸篩查情況，經專家綜合研判，市新冠肺炎疫情防控工作領導小組研究決定，6日在全市範圍內再展開一次核酸或抗原檢測。

顧洪輝進一步表示，就是把前一次篩查發現的陽性感染者轉運、收治起來，然後再做一次篩查。

關於具體安排，他指出，1日至5日期間有陽性感染者的居民社區、單位、場所作為重點地區，實施一次核酸篩查，主要採用10合1採樣檢測；快遞外賣等從事城市服務保障且尚在流動中的人員，在屬地實施一次核酸篩查，採用單人單管採樣檢測；行動不便的病人和高齡老人等特殊人群，安排專人上門採樣。

顧洪輝說，1日至5日期間沒有陽性感染者的居民社區、單位、場所，展開一次抗原檢測。如抗原檢測結果為陽性，需進行單人單管核酸採樣覆核。

他又說，此次檢測之前核酸檢測陽性但正在落實轉運的，不列入本次核酸和抗原檢測範圍。此次檢測之前混管檢測陽性但個人覆核結果未出的，暫緩實施核酸和抗原檢測。對覆核結果呈陰性的，再做一次單人單管核酸檢測。

顧洪輝最後強調，在這次檢測全部完成前，全市繼續實行分區管控。之後，將根據檢測篩查結果、社區管控範圍等情況，綜合研判分析後，再確定後續的篩查和防控措施。（編輯：呂佳蓉/李雅雯）1110406