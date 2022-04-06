中國昆山防控升級 欣興、台光電延長停工至8日

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（中央社記者江明晏台北6日電）防堵疫情蔓延，中國昆山市升級防控措施，PCB台廠如欣興、台光電等已陸續公告，旗下位於昆山的工廠將延長停工至4月8日，初估對財務、業務暫無重大影響。

中國本土疫情不止，台商大本營昆山市5日晚間宣布，從6日零時起至8日午夜12時進一步升級防控措施，並進行大規模核酸檢測。由於昆山主要是製造業聚落，恐對台商造成影響。

欣興、台光電陸續公告，旗下位於昆山的工廠原先配合當地政府防疫工作，自4月2日起至4月6日暫時停工，目前暫定延長至4月8日，待當地政府通知後恢復正常運作，對財務、業務預估目前暫無重大影響。

台郡公告表示，旗下昆山廠配合當地政府升級疫情防控措施，啟動兩岸產能調配機制，配合當地政府疫情防控規定，採取應變調班措施，在確保員工安全與健康下，讓影響降至最低。

楠梓電也表示，昆山廠自4月6日起至4月8日暫時停工，除了通知客戶調整出貨時間，也配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。

上游設備廠亞泰金屬表示，配合當地政府新冠肺炎防疫工作，進行產能調整及居家辦公，對財務業務預估暫無重大影響。

定穎表示，配合當地政府疫情防控，實行輪休、調休，以確保員工安全與健康，對財務業務預估暫無重大影響。

此外，PCB上游鑽針廠尖點指出，上海市官方持續實施封控措施，上海尖點精密工具有限公司配合當地政府防疫工作，於4月5日3時起持續實施封閉生產，直至上海市政府宣布解封為止。

尖點說明，除了將通知客戶調整出貨時間，也配合當地政府進行全廠人員核酸檢測及抗原測試，目前並無員工呈陽性反應，公司將持續評估因封控造成人力及物流狀況，對財務、業務的影響。

法人綜合評估，根據大陸以往各城的封城令，在廠商禁止人員進出廠房的情況之下，留在廠區內的員工仍可進行生產，因此認為，PCB廠商的昆山廠營運影響應是有限，後續尚須留意解封的時間。（編輯：楊凱翔）1110406