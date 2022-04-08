竊取商業機密圖利北京 中國公民在美遭判刑29個月

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國司法部今天表示，先前坦承密謀竊取農業生技大廠孟山都（Monsanto）商業機密以圖利北京政府的中國公民向海濤，7日被判處29個月徒刑。

44歲的向海濤（Xiang Haitao）於2008年至2017年間，受僱於孟山都及其子公司。他於今年一月坦承犯下一項密謀進行經濟間諜活動的罪名，本案於今天宣判。

司法部7日發布聲明稱，向海濤被判處29個月監禁，加上3年獄後監督（supervised release），以及15萬美元罰款。

司法部助理部長歐森（Matthew Olsen）歐森（Matthew Olsen）說：「向海濤密謀竊取重要商業機密，以為自己和中華人民共和國取得不公平優勢。」

歐森表示：「經濟間諜活動是一項嚴重罪行，可能威脅美國公司的競爭優勢。任何竊取商業機密以讓外國政府受益的人，司法部國安司（National Security Division）都將致力追究他們的責任。」

司法部稱，2017年6月向海濤準備搭機前往中國時，聯邦官員發現他持有孟山都開發的軟體，這個軟體可以幫助農民提高農作物產量。

此後向海濤獲得放行飛往中國，並在中國科學院土壤研究所任職；2019年11月他返美時遭到逮捕。

孟山都於2018年被德國化學及製藥公司拜耳集團（Bayer AG）收購。（譯者：楊明暐/核稿：施施）1110408