愛立信無限期暫停在俄羅斯運作 員工放有薪假

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（中央社斯德哥爾摩11日綜合外電報導）瑞典電信業巨擘愛立信公司（Ericsson）今天宣布，由於俄羅斯入侵烏克蘭，公司在可預見的未來將全面暫停在俄國的運作，但會給當地員工放有薪假。

莫斯科當局2月24日入侵烏克蘭，愛立信2月底就宣布將全面停止交貨給俄羅斯。

愛立信在聲明中表示：「鑒於近期事件和歐洲聯盟（EU）制裁，公司現將無限期暫停與俄羅斯客戶之間受影響的業務。」

愛立信稱正在跟客戶與夥伴交涉，「首要任務聚焦在俄羅斯境內愛立信員工的安全和福祉」，還說當地員工會放有薪假。

愛立信發言人告訴法新社，公司在俄國員工人數約600人，且是「（俄國）最大（行動網路）營運商MTS和第4大營運商Tele2的主要供應商」。

發言人還說，俄羅斯與烏克蘭加起來占公司營收不到2%。

自俄軍發動入侵後，從宜家家居（Ikea）、可口可樂（Coca-Cola）、高盛集團（Goldman Sachs）到麥當勞（McDonald's）等數百家西方企業都已暫停在俄運作。法國興業銀行（Societe Generale）今天也宣布將出售其在羅斯銀行（Rosbank）的股權。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110411