蒲亭前經濟顧問：全面禁運俄油可阻止烏克蘭戰爭

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（中央社布魯塞爾11日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭的前顧問說，西方若停止向俄採購石油和天然氣，戰爭可望結束。愛爾蘭外交部長柯伏尼今天表示，歐盟執委會正在研究石油禁運細節，以納入下波對俄制裁方案。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的前首席經濟顧問伊拉里歐諾夫博士（Andrei Illarionov）告訴英國廣播公司（BBC），西方國家若對俄羅斯能源祭出「實質禁運」，可以阻止烏克蘭戰爭。

伊拉里歐諾夫博士表示，對於其他國家揚言將減少俄羅斯能源的使用量，俄國「不看在眼裡」。

路透社報導，愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）目前正在研究石油禁運細節，但尚未做成任何決定。

柯伏尼還說，他希望歐洲聯盟27個成員國可以儘快達成協議；但他並未透露更多詳情。

歐洲國家儘管試圖降低對俄羅斯能源的依賴程度，但仍持續向俄國購入石油和天然氣。

去年在價格飆漲下，石油和天然氣收入占俄國政府支出的36%，當中收入大多來自歐盟；歐盟40%的天然氣和27%的石油購自俄羅斯。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）本週表示：「我們每天付蒲亭10億（歐元），購買能源。」

伊拉里歐諾夫博士表示，倘若西方國家「試圖對俄羅斯出口的石油和天然氣施加實質禁運，我打賭1或2個月內，俄軍在烏克蘭的軍事行動將被迫終止、將被迫停下來。」

他指出：「這是西方國家目前仍握有的有效工具之一。」

俄烏交戰期間，石油和天然氣的交易雖仍持續，但廣泛的制裁意味著很多其他的經濟活動已經停止，不少外國公司撤離俄國，出口中斷。

根據俄羅斯央行最近的調查預測，俄國今年經濟將萎縮8%；國際金融協會（Institute of International Finance）則預估萎縮幅度高達15%。

伊拉里歐諾夫博士指出，蒲亭已準備好承受經濟上的打擊，此舉凸顯出他的優先要務。

「他的領土野心，他的帝國夢，遠比一切重要；無論是俄國民眾生計，還是國家財政，甚至他政府的財務狀況，都是次要的。」

目前定居美國的伊拉里歐諾夫博士表示，俄羅斯變天是「遲早的事」。他說，在當前的政權下，俄羅斯絕對沒有任何光明的未來。

他指出，在蒲亭的統治之下，俄國不可能重新融入國際社會、融入世界經濟。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1110411