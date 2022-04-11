蘋果iPhone 13印度製造 鴻海清奈廠開始生產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社印度清奈11日綜合外電報導）蘋果公司最新機型iPhone13已開始在印度生產，此舉將提高蘋果公司在當地的市占率，同時也促進印度政府的「印度製造」（Make in India）計畫。

根據今日印度（Inida Today）網站報導，蘋果公司表示，鴻海集團位於清奈市郊區斯利柏倫菩德（Sriperumbudur）地區的工廠將開始生產iPhone 13。蘋果目前在印度生產旗下所有新款iPhone機型。

蘋果公司在聲明稿中表示：「我們很興奮將開始生產iPhone 13 ，其優美的設計、令人讚嘆照片和影片的先進相機系統，以及A15 Bionic 晶片絕佳效能，就在印度這裡，提供我們的在地顧客。」

蘋果在印度的製造夥伴鴻海和緯創已經在當地生產蘋果稍早的機型，但iPhone 13是首次在鴻海的印度廠生產。

據報導，蘋果另一家夥伴和碩聯合科技預期也將在本月開始生產，但可能先生產iPhone 12。

蘋果現在在印度生產iPhone 13、 iPhone 12和iPhone 11，但這些都是基本機型。

目前為止，蘋果在印度沒有生產任何的iPhone Pro機型。同時，蘋果也表示，將在印度替當地的顧客生產iPhone 13，意味著印度製造的iPhone不太可能出口到其他市場。

隨著在印度當地生產最新 iPhone機型，蘋果打算衝高量，與此同時，減少對進口手機的依賴，印度政府對進口手機課以重稅。

蘋果去年成為印度成長最快速的智慧型手機品牌之一，iPhone出貨量也破紀錄成長108%，來到500萬支，貢獻市占率約4%。專家認為，隨著iPhone 13在印度開始生產，以及和碩聯合生產iPhone 12，蘋果公司料超越目前其在印度的iPhone銷售紀錄。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110411