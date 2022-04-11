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海格提等美參議員訪日 與安倍談台灣等亞洲安保

2022/4/11 22:55（4/11 23:13 更新）
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（中央社記者楊明珠東京11日專電）日本前首相安倍晉三今天表示，美國前駐日大使海格提等3名美國參議員前來事務所，一同針對烏克蘭問題及包括台灣在內的亞洲安全保障等進行意見交換。

安倍在推特（Twitter）發文表示，今天美國聯邦參議員海格提（Bill Hagerty）、柯寧（John Cornyn）、卡丁（Ben Cardin）前來事務所，與他一同討論烏克蘭問題、今後的世界、包括台灣在內的亞洲安保問題。這3名參議員都在西裝胸前別上藍色別針，象徵支持日本能早日解決日本人遭北韓綁架的問題。

日本富士電視台新聞（FNN）報導，海格提於美國時間8日訪日，訪日前於7日接受FNN專訪表示，這次訪問東京，預定會晤日本首相岸田文雄等政要，就今後如何因應俄羅斯議題進行意見交換。

海格提在受訪時表示，日本對俄羅斯採取制裁措施，扮演著重要的角色，美日合作很強固。美日合作制裁俄羅斯，可發揮效果。

針對美日在安全保障方面的合作，海格提指出，在企圖統一台灣的中國升高軍事威脅之際，日本自衛隊與美軍可透過聯合軍演等展現軍事上的存在感，對中國發出明確的訊息，這有助於區域安定。

海格提去年11月接受日本朝日新聞專訪時表示，美國安全保障上的成功，關鍵在於與日本加強同盟關係，尤其是在中國升高惡意之際，美日同盟關係更須強化。

柯寧是台灣在美國聯邦參院的堅強支持者，去年11月9日至11日率領跨黨派參眾兩院議員團一行12人訪台，期間曾晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄等政要。（編輯：林憬屏）1110411

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