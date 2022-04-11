梅姬颱風侵襲菲律賓 釀至少25死[影]

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梅姬颱風侵襲菲律賓，至少已造成25人死亡。圖為菲律賓救災人員協助民眾撤離家園。（圖取自facebook.com/coastguardph）

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（中央社馬尼拉11日綜合外電報導）梅姬颱風侵襲菲律賓東部和南部沿海地區，當局今天表示，土石流和洪水災情至少已造成25人死亡。

路透社報導，梅姬（Megi）是今年首個侵襲菲律賓的颱風，它昨天以每小時65公里的最大持續風速登陸，最大陣風達到每小時80公里。

菲律賓貝貝市（Baybay）警長葛雅多（Joemen Collado）告訴記者，在東部雷伊泰省（Leyte）的一處土石流挖出22具遭到掩埋的遺體，且有數個社區出現土石流，還有一些人被洪水沖走，至少有6人失蹤，搜救任務將持續進行。

菲律賓國家災難管理局則表示，在南部的納卯區（Davao region）有3人罹難，而全國通報的死傷人數還要進一步確認。

菲律賓國家氣象局表示，梅姬風力估計將減弱為每小時45公里，預計明天出海離開菲國。（譯者：張正芊）1110411