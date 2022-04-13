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世銀：多元化供應鏈降低依賴中國 可能對大家都好

2022/4/13 10:28
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（中央社華沙12日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）總裁馬爾帕斯（David Malpass）今天指出，世界各國致力將供應鏈多元化和降低對中國的依賴程度，「可能對大家都好」。

路透社報導，馬爾帕斯表示跨界貿易對全球經濟而言仍相當重要，而已經是全球次大並可能躍居全球最大經濟體的中國，在產品消費和生產者兩方面都扮演重要的角色。

但馬爾帕斯在波蘭華沙（Warsaw）一場活動中表示，中國也需要成為全球貿易體系中其他各國共有價值系統的一員。

當被問到中國是否因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖和房地產債務問題面臨危機時，馬爾帕斯說：「他們正面臨挫折，不同領域的重大挫折，且成長預測已向下修正。」

不過他說，世界銀行依舊與中國配合得很好，世界銀行也正與中國密切合作，鼓勵它提升貸款給開發中國家的透明度。

馬爾帕斯說：「所以我的想法是這樣的，世界需與中國互動，承認這一點這對世界是重要的，且重要性正在增加。」

他還說，他不認為世界面臨新的「布列登森林時刻」（Bretton Woods moment）。他指的是1944年召開的布列登森林會議，這場會議為重建遭二戰重創的國際金融架構，進而創建了世界銀行和國際貨幣基金（IMF）。

他表示，以美元為核心的體系「運作非常良好」。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110413

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