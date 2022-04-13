索羅門擬簽約允中國駐軍 澳洲勸阻

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（中央社雪梨13日綜合外電報導）澳洲今天要求索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞，不要和中國簽訂爭議性的安全條約。索羅門群島有意與中國簽訂這項條約，允許中國安全部隊進駐。

上個月外洩的這項安全條約草案引起區域內震撼，尤其是允許中國在索羅門群島部署安全部隊和海軍船艦。

這觸動了美國及其盟邦長久以來對中國在南太平洋建立海軍基地的憂心，惟恐北京因此得以將海軍軍力投射到遠離國界地區。

澳洲已派遣太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）出訪索羅門首都荷尼阿拉（Honiara），面見了蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare），可見對這項條約日益憂心。

事後賽索嘉發表聲明說，他有禮貌地要求蘇嘉瓦瑞「考慮，不簽署這項條約，並秉持區域開放和透明的精神，與太平洋大家庭協商，以符合我們的區域安全架構」。

「我們樂見蘇嘉瓦瑞總理最近的談話，稱澳洲仍然是索羅門群島首選的安全合作夥伴；也樂見他承諾，索羅門群島絕不會被外國強權用來設置軍事基地或其他軍事機構。」

賽索嘉往訪，是澳洲向索羅門群島連連採取的最近一次外交爭取行動。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110413