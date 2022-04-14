更多編輯台推薦新聞：
確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案
生活

確診者醫療分流新制 14日起醫院僅收治滿70歲、中重症等4類個案

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產
產經

疫情嚴峻代工一哥廣達上海廠停工 重創MacBook生產

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽
生活

停課標準放寬新北支持、台北高雄微調 各縣市措施一覽

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

馬斯克開1兆1900億元收購價 Twitter盤前股價飆12%

2022/4/14 20:09（4/14 21:20 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
推特最大股東、電動車大廠特斯拉老闆馬斯克開出約410億美元（約新台幣1兆1900億元）的天價想收購推特。（圖取自Unsplash圖庫）
推特最大股東、電動車大廠特斯拉老闆馬斯克開出約410億美元（約新台幣1兆1900億元）的天價想收購推特。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約14日綜合外電報導）社群媒體巨擘推特（Twitter）最大股東、電動車大廠特斯拉（Tesla）老闆馬斯克日前拒絕推特董事職位後，現在他開出約410億美元（約新台幣1兆1900億元）的天價想收購推特。

今天有一份監管文件披露，馬斯克（Elon Musk）將以每股54.2美元的價格收購推特，這比起推特在4月1日的收盤價格溢價38%，這是馬斯克持有9.2%的推特股份一事被公開前的最後一個交易日。

路透社報導，推特今天的盤前股價一度飆漲12%。

馬斯克在寫給推特董事長泰勒（Bret Taylor）的一封信中表示，「推特需要轉型成一家私營企業。」

馬斯克並說：「我的報價已是最高和最後的報價，如果不被接受，我就必須重新考慮我的股東身分。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110414

延伸閱讀
小賈斯汀等大戶幾無貼文 馬斯克質疑推特快死了推特編輯鍵要來了 訂閱會員數月內測試前推特股東告馬斯克延遲申報持股 致錯失股價暴漲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載