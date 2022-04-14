馬斯克開1兆1900億元收購價 Twitter盤前股價飆12%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約14日綜合外電報導）社群媒體巨擘推特（Twitter）最大股東、電動車大廠特斯拉（Tesla）老闆馬斯克日前拒絕推特董事職位後，現在他開出約410億美元（約新台幣1兆1900億元）的天價想收購推特。

今天有一份監管文件披露，馬斯克（Elon Musk）將以每股54.2美元的價格收購推特，這比起推特在4月1日的收盤價格溢價38%，這是馬斯克持有9.2%的推特股份一事被公開前的最後一個交易日。

路透社報導，推特今天的盤前股價一度飆漲12%。

馬斯克在寫給推特董事長泰勒（Bret Taylor）的一封信中表示，「推特需要轉型成一家私營企業。」

馬斯克並說：「我的報價已是最高和最後的報價，如果不被接受，我就必須重新考慮我的股東身分。」（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110414