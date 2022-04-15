缺席祖父追思會挨批怠慢 哈利夫婦拜見英女王

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國哈利王子和妻子梅根的發言人表示，兩夫婦在前往荷蘭出席「永不屈服運動會」前，今天拜訪了祖母伊麗莎白二世女王；兩人先前缺席祖父菲立普親王追思禮拜，挨批「怠慢」女王。

法新社報導，頭銜為薩塞克斯公爵和公爵夫人的哈利（Prince Harry）和梅根（Meghan），是在前往荷蘭海牙（The Hague）登場的「永不屈服運動會」（Invictus Games）途中。永不屈服運動會為哈利替身障退役軍人所創辦的體育活動，16日開幕。

發言人證實，哈利夫婦已拜見女王。英國媒體報導，拜見地點是距離倫敦約40公里的溫莎城堡（Windsor Castle），女王再過幾天將慶度96歲大壽。

37歲的哈利和40歲的梅根因為缺席3月29日已故祖父菲立普親王（Prince Philip）在西敏寺的追思禮拜，遭到英國八卦小報批評，稱他「怠慢」女王。

和女王結褵73年的菲立普親王去年4月辭世，當時距離他的百歲壽誕只有幾週時間。

哈利和梅根2年前卸除王室職務，遷居北美洲生活。

由於兩人做出上述決定，英國政府撤銷哈利返回英國時由納稅人負擔的警力保護待遇，而哈利正為此興訟。（譯者：李佩珊/核稿：張佑之）1110415