潑水節後憂疫情升高 泰國政府籲民眾提高警覺

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（中央社記者呂欣憓曼谷18日專電）俗稱潑水節的泰國新年宋干節連假剛結束，泰國人返回工作崗位。政府憂心潑水節後將有一波確診高峰，呼籲民眾自我觀察健康狀況至少10天，盡可能在家工作，必要時進行篩檢。

4月13日到17日是今年泰國潑水節連假，許多泰國人返鄉過節，今年因為疫情因素政府不准各界舉辦大型潑水活動，但可以舉辦傳統慶祝活動，而不少觀光勝地如普吉島、蘇美島以及曼谷的考山路商圈，許多外國觀光客不管禁令大打起水仗。

泰國今天新增1萬6994個確診以及124人死亡，潑水節前曾有公衛專家預測若民眾不遵守防疫措施，最糟單日可能新增10萬確診以及超過250人死亡

總理府發言人塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）今天表示，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）呼籲民眾在假期結束後7天提高警覺，參加宋干節慶祝活動或是有跨府旅行的人，要自我監測健康狀況7到10天。

帕拉育也呼籲公司行號盡可能讓員工在家工作，如果出現發燒、流鼻涕、咳嗽等症況，就要立刻快篩並尋求醫療建議。

為了迎接可能的新一波高峰，國家健康安全辦公室（National Health Security Office）增加多隻熱線供民眾諮詢。

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民族報（The Nation）報導，內政部次長蘇堤彭（Suthipong Juljarern）表示已經要求曼谷市以及各府府尹，讓各部門的人配合防疫措施。

今年潑水節後的疫情發展對泰國觀光經濟至為關鍵，泰國已從去年11月開始逐步取消入境的防疫限制，今年第1季入境的旅客達到47萬人次，超過去年一整年的42萬人次，若宋干節後疫情持續平穩，政府打算在5月取消入境PCR核酸檢測，改以ATK快篩取代，預估可以吸引更多的國際旅客赴泰。（編輯：林憬屏）1110418