俄反衛星飛彈測試太空碎片成災 美不進行類似測試

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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國先前批評俄羅斯最近進行的反衛星武器（ASAT）測試製造大量太空碎片、危及國際太空站（International SpaceStation）之後，今天將宣布不會進行類似測試。

身為國家太空委員會（National Space Council）主席的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），將在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）宣布美國自行制定的禁令。

這是首次有國家宣布這種禁令，也是拜登政府推動負責任太空使用策略的一環，賀錦麗將敦促他國效法。

白宮發布聲明勾勒賀錦麗的宣告內容：「此項承諾將解決對太空安全和可持續性的最急迫威脅，例如俄羅斯2021年11月破壞性的「直升式」（direct ascent）反衛星飛彈測試，以及中國在2007年進行的類似試驗」。

根據美國太空部隊的軌道物體數據庫，俄羅斯去年11月15日試射了一枚反衛星飛彈，擊中一顆已失效的蘇聯時代近地軌道間諜衛星，產生至少1632塊太空碎片。

這些碎片對軌道上運行的衛星構成風險，並迫使美國太空人進入國際太空站避難，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）當時譴責俄羅斯試射「魯莽且不負責任」。

國際太空站是主要由美國國家航空暨太空總署（NASA）和俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）合作管理的軌道研究實驗室。

賀錦麗將做出上述宣布之際，俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續，美國也在加強與烏克蘭的情報合作。西方專家一直擔心，俄羅斯可能在這場戰爭中瞄準並擊落情報衛星。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110419